Caso ocorreu na Erem Lagoa Encantada, no Ibura, e deixou três estudantes, de 17, 18 e 19 anos, vítimas de lesão corporal

Confusão aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Lagoa Encantada (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma discussão durante um torneio de futebol interclasse terminou com três estudantes agredidos por policiais militares que atuavam como árbitros na Erem Lagoa Encantada, no Ibura, Zona Sul do Recife, na terça-feira (17). Vídeos mostram um dos envolvidos imobilizando um aluno no chão e aplicando um golpe no pescoço, enquanto outro aparece com uma arma na cintura.

O episódio ganhou repercussão após as gravações circularem nas redes sociais. Os homens responsáveis pela arbitragem seriam policiais militares contratados para atuar na competição. A confusão teria começado depois que um jogador questionou decisões tomadas durante a partida.

Durante o desentendimento, um dos árbitros teria avançado contra o estudante, segurado sua camisa e desferido golpes. Em outro momento registrado em vídeo, um dos homens aparece aplicando um golpe no pescoço de um jovem, que está caído no chão. As imagens também mostram a participação de outros estudantes no tumulto.

A situação só foi controlada após a intervenção de profissionais da própria escola, que separaram os envolvidos. Um dos estudantes apresentou hematomas e escoriações no rosto e na região do pescoço.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal contra três estudantes, de 17, 18 e 19 anos. Após o episódio, os jovens envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde prestaram depoimento e formalizaram a ocorrência. A Polícia Civil investiga as circunstâncias das agressões.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que acionou a Patrulha Escolar e o Conselho Tutelar após tomar conhecimento do episódio. A pasta também afirmou que está oferecendo acolhimento psicológico e institucional aos estudantes e familiares.

A escola realizou uma reunião com representantes da Polícia Militar e os pais dos alunos para discutir o ocorrido.

A Polícia Militar de Pernambuco vai instaurar um procedimento administrativo para apurar a conduta dos agentes envolvidos.

