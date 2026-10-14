Rapper pernambucano Mago de Tarso diz ter sido agredido na saída de boate no Recife

Segundo o cantor, agressão aconteceu após uma discussão por causa de um gelo; ele registrou um boletim de ocorrência

Rapper levou chutes na região do rosto (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

O rapper pernambucano Mago de Tarso disse ter sido agredido na saída de uma boate no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo ele, a confusão começou após pegar uma pedra de gelo no balde que estava na mesa de dois outros homens. O relato foi feito em entrevista à TV Guararapes.

“Quando a gente tava saindo do banheiro, eu percebi que o meu copo estava sem gelo. Quando eu olhei na mesa mais próxima, tinham dois rapazes, aí eu perguntei a um deles se eu podia pegar o gelo da mesa”, disse.

De acordo com o rapper, um dos homens teria permitido que ele pegasse o gelo. “Peguei o gelo. Quando eu coloquei o gelo no copo, o outro cara se incomodou. Falou que eu tava metendo a mão na mesa dele. Foi quando eu falei, tu tá fazendo questão por conta de um gelo?”

Nesse momento, Mago de Tarso disse que o homem fez um movimento como se fosse pegar uma garrafa de vodca para jogar nele e no amigo. “Procurei um segurança e disse que ele estava alterado. O segurança conversou com ele e aparentemente tinha ficado tudo bem.”

Ao sair da boate, o rapper contou que o homem teria dito que ele e o amigo tinham “dado sorte”. “Ainda estendi minha mão para falar que tava tudo certo. Mas quando eu me virei, ele dá uma porrada na minha cabeça. Ainda me apoio na parede, mas ele já dá um monte de joelhada no meu olho”.

Segundo o cantor, ele registrou um boletim de ocorrência para tentar identificar o homem que teria cometido a agressão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para obter informações sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno.