Demora no atendimento após falta de energia teria motivado discussão. Polícia Militar foi acionada e paciente deixou a unidade escoltada

Confusão envolvendo uma paciente e profissionais de saúde foi registrada na noite desta terça-feira (17), na UPA Lagoa Encantada, no Ibura (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma paciente agrediu uma profissional de saúde durante uma confusão na noite desta terça-feira (17), na UPA Lagoa Encantada, no Ibura, na Zona Sul do Recife. A Polícia Militar foi acionada e a mulher deixou a unidade escoltada após receber atendimento.

De acordo com o relato de outra usuária do serviço que estava na UPA e presenciou a ocorrência, a paciente havia procurado atendimento após sofrer uma pancada na cabeça. Depois de passar pela triagem, ela teria sido encaminhada para a sala destinada a casos de menor complexidade e sintomas leves.

Ainda segundo a testemunha, a mulher ficou mais de uma hora aguardando atendimento e começou a reclamar da demora, dirigindo xingamentos aos profissionais. Em determinado momento, ela teria aberto a porta da sala onde estavam as médicas e encontrado as profissionais utilizando celulares.

A testemunha também relatou que uma das médicas teria reagido com deboche às reclamações da paciente. Segundo a versão, a profissional teria comentado que deixaria a mulher esperando por mais tempo como forma de fazê-la parar com as manifestações.

A situação se agravou quando a paciente começou a gravar uma das médicas com o celular e a questionar a falta de atendimento. Nesse momento, houve uma discussão que terminou em agressões físicas.

Conforme o relato, a médica tentou se defender, enquanto uma funcionária da limpeza teria tentado interferir, deixando arranhões na região do pescoço da paciente.

A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade. Após a chegada dos policiais, a paciente foi levada para uma sala acompanhada pelos agentes. Posteriormente, recebeu atendimento médico e deixou a UPA escoltada. Até o momento, não há informações sobre eventual prisão ou autuação da mulher.

A testemunha ressaltou que a demora no atendimento e uma possível postura inadequada dos profissionais não justificariam a agressão contra a médica. Também criticou a demora na assistência aos pacientes e defendeu que as pessoas que procuram uma unidade de urgência sejam atendidas com respeito.

A UPA Lagoa Encantada informou que não irá se pronunciar sobre o caso.