Objeto reúne registros do cotidiano da redação e será reaberto em 2125, quando o jornal completará 300 anos de história

Cápsula só será reaberta no tricentenário do jornal, em 2125 (Karol Rodrigues/DP Foto)

O Diario de Pernambuco marcou esta quarta-feira (18) com a cerimônia de fechamento de uma nova cápsula do tempo, realizada no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), no Recife. O objeto reúne registros e representações do cotidiano da redação, com o objetivo de preservar essas memórias para as próximas gerações, até sua reabertura, prevista para o tricentenário do jornal, em 2125.

A iniciativa ocorre um ano após a abertura da antiga cápsula, realizada durante as comemorações dos 200 anos do Diario. O presidente do IAHGP, George Cabral, esteve presente nas duas ocasiões e destacou a particularidade da tradição. “Ela permite que a gente faça essa ponte entre passado, presente e futuro. Há um ano nós estávamos recebendo do passado, colocados no centenário do Diario, e agora estamos preparando esses testemunhos para o tricentenário”.

De acordo com George, uma das principais diferenças da nova cápsula está no material utilizado em sua fabricação. O primeiro objeto era feito de latão, o que explica sua oxidação ao longo dos anos. Já a cápsula do tricentenário foi produzida com fibra de vidro e PVC, materiais que não oxidam e ajudam a impedir a entrada de umidade. Outra mudança está no tamanho do compartimento, que ganhou um pouco mais de diâmetro para acomodar os novos objetos.



O presidente também destacou o sigilo em torno das peças armazenadas. Apenas ele conhece todo o conteúdo guardado para as próximas gerações. “Um dos elementos mais interessantes da abertura da cápsula anterior foi a expectativa, ninguém sabia. Eu mesmo passei a noite anterior pensando, com um pouco de insônia inclusive”, brincou.



A nova cápsula ficará em exibição no museu do IAHGP, até que seja reaberta. Os itens retirados da antiga cápsula também estão guardados no Instituto, que fica na Rua do Hospício, 130, Bairro da Boa Vista.

Além dos aspectos físicos da preservação destes materiais, a diretora editorial do Diario de Pernambuco, Paula Losada, compartilhou sua perspectiva como comunicadora e jornalista acerca desta tradição secular. Com o início da sua história no Diario em 1987, Paula acompanhou uma série de mudanças que transformaram sua profissão, mas destaca algo que não se modificou: o compromisso de contar histórias.

“O jornal não se faz apenas com notícias e manchetes. Faz-se de memória, credibilidade, coragem e compromisso. Sua longevidade depende da capacidade de se reinventar, sem abrir mão dos princípios que justificam sua existência” reforçou.



A vice-presidente do IAHGP, Betânia Correia de Araújo, após a cerimônia, reforçou com vigor a sensibilidade desta ação. “Isso é acreditar na tradição, acreditar no futuro. Acreditar que daqui a 100 anos, o Diario vai continuar lá contando a história do nosso estado” disse Betânia. Ainda supôs que alguns presentes estariam vivos até a reabertura da cápsula, presenciando mais uma das cerimônias centenárias.



A trajetória do Diario de Pernambuco também se entrelaça com esse compromisso de preservar a memória. Como o jornal mais antigo em circulação da América Latina, mantém viva sua identidade por meio de tradições que atravessam gerações: a permanência da edição impressa, que transforma acontecimentos cotidianos em registros históricos; a valorização da cultura e das histórias do povo pernambucano, presentes em suas páginas há mais de dois séculos; e iniciativas como a cápsula do tempo, que perpetuam testemunhos de uma época e estabelecem pontes entre passado, presente e futuro.