Política e futebol: leitores do Diario dizem o que gostariam de colocar na nova cápsula do tempo
Na quarta (18), o jornal mais antigo em circulação na América latina cumpre mais uma etapa da celebração dos 201 anos de fundação, lançando a ideia de uma nova cápsula, que será aberta daqui a 100 anos.
Publicado: 17/11/2026 às 17:57
Momento de abertura da cápsula (Melissa fernandes/DP Foto)
O que você colocaria numa capsula do tempo que será aberta daqui a 100 anos?
Essa foi a pergunta que a equipe do Diario fez a leitores pela internet, nesta terça (17), um dia antes de a nova cápsula do tempo ser lacrada.
Na quarta (18), o jornal mais antigo em circulação na América latina cumpre mais uma etapa da celebração dos 201 anos de fundação, lançando a ideia de uma nova cápsula.
É uma parceria com o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP).
Com a iniciativa, o periódico mantém uma tradição, iniciada em 1925, quando a primeira cápsula do tempo foi lacrada e aberta, após 100 anos, durante os festejos dos 200 anos, em novembro do ano passado.
A ideia é colocar nessa cápsula objetos e registros contemporâneos, para mostrar às futuras gerações o que se passava no Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, em novembro de 2026.
O tom político, brincadeiras esportivas, pequenas frases marcadas pelo pessimismo estão entre as respostas dos leitores.
Confira:
A edição histórica, publicada pelo Diario após a vitória de Lula para o quarto mandato, teve várias referências.
Esse jornal, que estampava a foto do presidente com a bandeira do Brasil e a Constituição, rendeu reimpressões e virou item cobiçado por leitores.
Um leitor declarou que deixaria um alerta: “Não vote no tataraneto de Bolsonaro”.
Os eleitores da oposição ao presidente também se pronunciaram, quando foram questionados a respeito de o que colocariam na cápsula:
“Um documento como lula quebrou o pais deixando uma divida de 11 trilhões e cortou recursos da saúde e educação”.
Ainda no tom político, houve respostas sobre a derrota o ex-prefeito do Recife João campos (PSB) nas eleições para o governo de Pernambuco, este ano.
“Diria que no ano de 26 aconteceu o maior levante da história na democracia”, afirmou o leitor, fazendo referência ao pleito presidencial de 2026.
Adotando um tom mais histórico, um leitor comentou: “Já fiz minha carta deixando um texto para refletirem sobre história, tempo e memória. Coloquei no envelope também um folder sobre os 200 anos da Confederação do Equador”, disse.
A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, republicano e separatista que ocorreu a partir de Pernambuco. em 1824, dois anos após a Independência do Brasil de Portugal e já registrado pelo Diario.
O tom pessimista ficou expresso em algumas frases dos leitores: “Não vai existir mais a Humanidade para abrir isso” e “Do jeito que estamos, pode ser que nem dê pra abrir”.
Um leitor brincou e disse que colocaria na cápsula “o 13º salário”.
E outros fizeram referências ao futebol pernambucano.
“Os gols do popot na série A de 87”, postou um leitor, brincando com a polêmica do Sport ter se sagrado campeão Brasileiro de 1987, em uma disputa jamais superada com o Flamengo (RJ).
O outro declarou, seguindo a mesma linha, “O troféu do Sport para o Flamengo não levar”.