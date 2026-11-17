Na quarta (18), o jornal mais antigo em circulação na América latina cumpre mais uma etapa da celebração dos 201 anos de fundação, lançando a ideia de uma nova cápsula, que será aberta daqui a 100 anos.

Momento de abertura da cápsula (Melissa fernandes/DP Foto)

O que você colocaria numa capsula do tempo que será aberta daqui a 100 anos?

Essa foi a pergunta que a equipe do Diario fez a leitores pela internet, nesta terça (17), um dia antes de a nova cápsula do tempo ser lacrada.

Na quarta (18), o jornal mais antigo em circulação na América latina cumpre mais uma etapa da celebração dos 201 anos de fundação, lançando a ideia de uma nova cápsula.

É uma parceria com o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP).

Com a iniciativa, o periódico mantém uma tradição, iniciada em 1925, quando a primeira cápsula do tempo foi lacrada e aberta, após 100 anos, durante os festejos dos 200 anos, em novembro do ano passado.

A ideia é colocar nessa cápsula objetos e registros contemporâneos, para mostrar às futuras gerações o que se passava no Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, em novembro de 2026.

O tom político, brincadeiras esportivas, pequenas frases marcadas pelo pessimismo estão entre as respostas dos leitores.



Confira:



A edição histórica, publicada pelo Diario após a vitória de Lula para o quarto mandato, teve várias referências.

Esse jornal, que estampava a foto do presidente com a bandeira do Brasil e a Constituição, rendeu reimpressões e virou item cobiçado por leitores.

Um leitor declarou que deixaria um alerta: “Não vote no tataraneto de Bolsonaro”.

Os eleitores da oposição ao presidente também se pronunciaram, quando foram questionados a respeito de o que colocariam na cápsula:

“Um documento como lula quebrou o pais deixando uma divida de 11 trilhões e cortou recursos da saúde e educação”.

Ainda no tom político, houve respostas sobre a derrota o ex-prefeito do Recife João campos (PSB) nas eleições para o governo de Pernambuco, este ano.

“Diria que no ano de 26 aconteceu o maior levante da história na democracia”, afirmou o leitor, fazendo referência ao pleito presidencial de 2026.

Adotando um tom mais histórico, um leitor comentou: “Já fiz minha carta deixando um texto para refletirem sobre história, tempo e memória. Coloquei no envelope também um folder sobre os 200 anos da Confederação do Equador”, disse.

A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, republicano e separatista que ocorreu a partir de Pernambuco. em 1824, dois anos após a Independência do Brasil de Portugal e já registrado pelo Diario.

O tom pessimista ficou expresso em algumas frases dos leitores: “Não vai existir mais a Humanidade para abrir isso” e “Do jeito que estamos, pode ser que nem dê pra abrir”.

Um leitor brincou e disse que colocaria na cápsula “o 13º salário”.

E outros fizeram referências ao futebol pernambucano.

“Os gols do popot na série A de 87”, postou um leitor, brincando com a polêmica do Sport ter se sagrado campeão Brasileiro de 1987, em uma disputa jamais superada com o Flamengo (RJ).

O outro declarou, seguindo a mesma linha, “O troféu do Sport para o Flamengo não levar”.

