Após dois homicídios atribuídos ao Comando Vermelho, população revela boatos que existe até uma lista de "pessoas marcadas para morrer"

Praça Alexandre Rodrigues de Sena, onde homicídio atribuído ao CV aconteceu (Foto/DP)

Moradores do bairro do Bonsucesso, no Sítio Histórico de Olinda, relatam mudanças na rotina após o registro de dois homicídios atribuídos pela comunidade ao Comando Vermelho (CV). Os crimes, registrados este ano, têm desanimado a brincadeira na rua, antecipado a ida à padaria e intimidado até mesmo o tradicional dominó na Praça Alexandre Rodrigues de Sena, onde uma das ocorrências foi registrada.

No início da tarde do dia 3 de outubro, um homem foi morto a tiros no local, por disparos efetuados por uma dupla de motociclistas. De acordo com testemunhas do crime ouvidas pelo Diario sob condição de anonimato, após realizarem os disparos, os homens deram algumas voltas no entorno da praça, se identificando como membros do Comando Vermelho, facção criminosa que tem atuado no tráfico de drogas em Olinda.

“Era uma hora da tarde, a rua estava cheia de gente, todo mundo viu. Eles ficaram tocando o terror aqui, dando voltas e gritando: ‘aqui é Comando Vermelho’”, disse uma testemunha.

Na ocasião, a vítima fatal estava acompanhada de outro homem, que ficou ferido, mas sobreviveu. “Ele correu para perto de uma casa, de onde estava saindo uma jovem, que inclusive é uma pessoa com deficiência. A moça foi atingida na perna e se mudou do bairro com a família, acredito que por medo. O cara que sobreviveu também 'tá arribado’ (saiu) daqui”, acrescentou a testemunha.

De capacete, os homens não foram reconhecidos pela população. "Se passarem do nosso lado, a gente não sabe quem são eles. Isso dá uma sensação de insegurança muito grande", lamenta um comerciante da região.

Meses antes do crime, lembram os moradores, outro homem, de 30 anos, foi morto a tiros no bairro. Monitorado por tornozeleira eletrônica, ele seria usuário de drogas e agiota, tendo a casa invadida por cerca de quatro homens enquanto dormia.

Entre os moradores, a percepção geral é a de que a ocorrência também está ligada à atuação no Comando Vermelho na região. “A briga, que às vezes é entre quem está envolvido com a criminalidade, acaba atingindo a gente. Ninguém acha que vai ser alvo deles do nada, o medo é de bala perdida, como aconteceu com a moça baleada na perna”, destaca outra moradora.

Depois das ocorrências, ela admite que passou a evitar circular pela praça onde o homicídio mais recente foi registrado. A mulher também tem orientado o filho a comprar os pães mais cedo, com cuidado redobrado mesmo à luz do dia.

“Depois dessas coisas, os boatos correm dizendo que tem uma lista de pessoas daqui marcadas para morrer pela mão do Comando Vermelho. Eles estão tocando o terror, colocando medo na comunidade”, acrescenta.

Outro morador da área também relata mudanças nos hábitos depois dos episódios de violência. Por um período, ele conta que deixou de fazer caminhadas pelo bairro e percebeu o afastamento de moradores que costumavam se reunir na Praça Alexandre Rodrigues de Sena para jogar dominó e confraternizar. “Aos poucos, acho que as coisas estão voltando ao normal. Apesar disso, a sensação de medo continua", afirma.

Conhecido pela presença da sede do Homem da Meia Noite, um dos blocos carnavalescos mais tradicionais de Olinda, o Bonsucesso, segundo o morador, não conta com rotina de policiamento. "A gente só vê policial aqui no Sítio Histórico aos domingos, por causa das prévias de carnaval. Acho que já passou da hora de a gente ter postos de policiamento fixos, para garantir a segurança de quem mora aqui", sugere.

Presença

A presença do Comando Vermelho em Olinda tem sido citada em diversas operações e investigações policiais, por vezes, associada à atuação de grupos menores. Em agosto deste ano, dois homens apontados pela Polícia Civil de Pernambuco como integrantes da Tropa do Mutley, grupo ligado à facção criminosa, foram presos no bairro de Águas Compridas. Os suspeitos foram identificados como Cauã Victor, de 20 anos, conhecido como “Orelha”, e João Breno, de 22 anos.

De acordo com a investigação da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Olinda, os dois eram alvos prioritários da unidade e são investigados por homicídios e outros crimes registrados em Olinda, Recife e Paulista. Um deles é apontado como um dos executores de um triplo homicídio ocorrido no início de junho, também em Águas Compridas, quando um homem e duas mulheres foram mortos a tiros e uma quarta pessoa ficou ferida.

Conforme as investigações, o grupo cobraria valores de estabelecimentos comerciais sob a justificativa de oferecer segurança. Comerciantes que se recusassem a pagar poderiam sofrer ameaças ou represálias. Um dos casos investigados envolve um comerciante assassinado dentro do próprio estabelecimento, em janeiro deste ano, possivelmente após se recusar a pagar a quantia exigida.

A reportagem procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, bem como as Polícias Civil e Militar em busca de posicionamento sobre eventuais medidas para combater a presença do crime organizado no Sítio Histórico de Olinda e garantir a segurança dos moradores. Não houve retorno até o fechamento da matéria.