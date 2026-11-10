Saiba quem é o fundador do Sindicato do Crime e membro do CV preso em Candeias

Aos 40 anos, Karlito Medeiros de Freitas é apontado como fundador da facção potiguar Sindicato do Crime e como membro da cúpula do Comando Vermelho

A FICCO/PE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais ((DIVULGAÇÃO/PF))

Na manhã desta terça-feira (10), uma operação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Pernambuco e do Rio Grande Norte prendeu Karlito Medeiros de Freitas, o “Kaká”, de 40 anos de idade, apontado como um dos fundadores do Sindicato do Crime, organização criminosa de origem potiguar. Foragido, ele foi localizado no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.



Obtido pelo Diario de Pernambuco, o mandado de recaptura foi expedido no ano passado pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, por falsificação de documentos. Embora seja natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Kaká responde por uma série de crimes no Ceará, incluindo homicídio, formação de quadrilha, roubo e tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Federal, Karlito também integra a cúpula do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte. Em setembro de 2025, ele já havia sido condenado a 21 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado e participação em organização criminosa.

Segundo acórdão da 3ª Câmara Criminal do TJCE, a condenação está relacionada à atuação em uma organização criminosa especializada em assaltos a instituições financeiras, com emprego de violência.



Segundo a PF, a prisão de Kaká reforça a cooperação interestadual e a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento às organizações criminosas, contribuindo para a localização e captura de indivíduos considerados de alta relevância para a estrutura dessas facções.

A ação foi realizada de forma conjunta entre a FICCO/RN e a FICCO/PE. A FICCO-PE é composta pela Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Penal de Pernambuco, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Polícia Rodoviária Federal, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado no estado.

