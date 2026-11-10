Fundador do Sindicato do Crime e líder do CV no Rio Grande do Norte é preso no Recife

A captura do criminoso foi efetuada, nesta terça (10), durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco)

A FICCO/PE é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais ((DIVULGAÇÃO/PF))

Considerado um dos fundadores da facção Sindicato do Crime e um dos líderes do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte, um homem foi preso, nesta terça (10), no Recife.

A captura do criminoso, que não teve o nome divulgado oficialmente, foi efetuada durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (FICCO/PE), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

Os agentes das forças de segurança cumpriram um mandado de recaptura expedido pela Justiça do Ceará.

A ação aconteceu em meio ao monitoramento e da atuação integrada realizada pelas forças de segurança pública.

A operação reforça a cooperação interestadual e a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento às organizações criminosas, contribuindo para a localização e captura de indivíduos considerados de alta relevância para a estrutura dessas facções.

A FICCO/PE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Penal de Pernambuco, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Polícia Rodoviária Federal, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em todo o estado.

