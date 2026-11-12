Suspeito de liderar ataques do Comando Vermelho em Olinda é preso em Porto de Galinhas

Cauan Gabriel, conhecido como China, de 20 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto e é investigado por envolvimento em pelo menos seis homicídios relacionados à disputa entre facções criminosas no município

Material apreendido durante a prisão (Foto: Divulgação/PCPE)

Um dos principais nomes do Comando Vermelho (CV) em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi preso em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife.

Cauan Gabriel, conhecido como China, de 20 anos, é apontado pela Polícia Civil de Pernambuco como uma das lideranças da organização criminosa e suspeito de coordenar ataques ligados à disputa pelo tráfico de drogas em comunidades da cidade. Os detalhes da prisão foram repassados nesta quinta-feira (12).

A prisão aconteceu na quarta-feira (11), em um flat onde o suspeito estava com a companheira. Segundo a Polícia Civil, ele não reagiu à abordagem. Como não atendeu à equipe policial, os agentes precisaram forçar a entrada no imóvel. A mulher foi conduzida à delegacia, mas liberada. A participação dela no esquema ainda é investigada.

De acordo com os delegados responsáveis pelo caso, China tinha dois mandados de prisão por homicídio em aberto e é investigado por envolvimento em pelo menos outros seis assassinatos relacionados à disputa territorial entre facções em Olinda. A polícia também informou que novas ordens de prisão poderão ser expedidas contra ele.

Durante a prisão foram apreendidos uma pistola, munições, dois celulares e uma porção de droga análoga a maconha.