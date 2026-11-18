Ibama e Governo do Estado realizam campanha de entrega voluntária de animais silvestres
A ação segue até esta quinta-feira (19). As espécimes podem ser entregues no Ibama ou na Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que possui unidade em seis municípios pernambucanos
Publicado: 18/11/2026 às 14:59
O sagui está entre os animais que podem ser entregues ( Foto: Alcione Ferreira/DP/DA Press)
O Ibama e o Governo de Pernambuco realizam até esta quinta-feira (19), uma campanha de entrega voluntária de animais silvestres, com o objetivo de incentivar pessoas que mantêm espécimes da fauna em ambiente doméstico de forma irregular a entregá-los voluntariamente à instituição ambiental competente, sem multa.
É possível realizar a entrega em uma unidade do Ibama ou da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) em seis municípios do estado.
O animal devolvido será submetido à reabilitação e, se apto, poderá voltar à natureza. Somente serão recebidos animais nativos, como papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), galo-de-campina (Paroaria dominicana), sagui (Callithrix jacchus) e jabuti (Geochelone carbonaria). Animais exóticos não serão recebidos.
Veja os locais de entrega:
Recife: Parque Estadual Dois Irmãos, Praça Farias Neves, bairro Dois Irmãos
Bezerros: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Av. Capitão
Eulino Mendonça, 200, bairro São Sebastião
Caruaru: Sementeira Municipal de Caruaru Chico Mendes, Av. José Marques Fontes, 489, bairro Indianópolis
Arcoverde: Praça Winston Siqueira, nº 162, Centro
Serra Talhada: “Sala Verde”, Praça Antônio de Godoy Peixoto, bairro AABB
Salgueiro: Escola Dr. Severino de Sá, Rua Expedita de Sá Araújo, bairro Planalto
Horário de entrega: 9h às 12h e 13h às 17h