A ação segue até esta quinta-feira (19). As espécimes podem ser entregues no Ibama ou na Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, que possui unidade em seis municípios pernambucanos

O sagui está entre os animais que podem ser entregues ( Foto: Alcione Ferreira/DP/DA Press)

O Ibama e o Governo de Pernambuco realizam até esta quinta-feira (19), uma campanha de entrega voluntária de animais silvestres, com o objetivo de incentivar pessoas que mantêm espécimes da fauna em ambiente doméstico de forma irregular a entregá-los voluntariamente à instituição ambiental competente, sem multa.

É possível realizar a entrega em uma unidade do Ibama ou da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) em seis municípios do estado.

O animal devolvido será submetido à reabilitação e, se apto, poderá voltar à natureza. Somente serão recebidos animais nativos, como papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), galo-de-campina (Paroaria dominicana), sagui (Callithrix jacchus) e jabuti (Geochelone carbonaria). Animais exóticos não serão recebidos.

Veja os locais de entrega:

Recife: Parque Estadual Dois Irmãos, Praça Farias Neves, bairro Dois Irmãos



Bezerros: Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Av. Capitão

Eulino Mendonça, 200, bairro São Sebastião



Caruaru: Sementeira Municipal de Caruaru Chico Mendes, Av. José Marques Fontes, 489, bairro Indianópolis



Arcoverde: Praça Winston Siqueira, nº 162, Centro



Serra Talhada: “Sala Verde”, Praça Antônio de Godoy Peixoto, bairro AABB



Salgueiro: Escola Dr. Severino de Sá, Rua Expedita de Sá Araújo, bairro Planalto

Horário de entrega: 9h às 12h e 13h às 17h

