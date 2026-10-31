Com cães farejadores, PM realiza operação contra o tráfico de drogas no TIP

PM realizou abordagens no Terminal Integrado de Passageiros (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou, nesta sexta-feira (30), a Operação Viagem Segura no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A ação contou com a participação de equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e da Diretoria de Planejamento Operacional (DPO).

A operação consistiu na fiscalização e abordagem de ônibus interestaduais que chegavam ao terminal ou seguiam viagem para diferentes cidades do interior pernambucano. O objetivo foi reforçar o policiamento ostensivo na área e intensificar as medidas de prevenção e combate ao tráfico de drogas.

Durante as abordagens, os policiais utilizaram cães farejadores especializados na identificação de substâncias ilícitas. Os animais indicaram a presença de odor residual de entorpecentes em algumas bagagens, o que levou os agentes a localizar e abordar os respectivos proprietários para averiguação.

Apesar dos alertas emitidos pelos cães, não foram encontrados entorpecentes nem constatada situação de flagrante delito durante as verificações. Segundo a PMPE, os proprietários das bagagens abordadas informaram aos policiais que eram usuários de drogas.

A Operação Viagem Segura tem o intuito de reforçar a segurança dos passageiros e coibir a circulação de substâncias ilícitas no transporte rodoviário interestadual. A presença de equipes especializadas e de cães farejadores também integra as estratégias de fiscalização e policiamento ostensivo em locais de grande circulação de pessoas.