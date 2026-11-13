Animais do Parque Dois Irmãos recebem cuidados extras para enfrentar calor provocado pelo El Niño

Picolés de frutas, sucos gelados, banhos de mangueira e ampliação de áreas de sombra estão entre as medidas adotadas no zoológico do Recife

Animais recebem picolé de frutas para se refrescar no Parque Dois Irmãos (Foto: Divulgação)

Os animais do Parque Estadual de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, estão recebendo cuidados extras para enfrentar as altas temperaturas. Entre as medidas adotadas pela equipe do zoológico estão a oferta de picolés de frutas e sucos gelados, banhos de mangueira, umedecimento dos recintos e ampliação das áreas de sombra.

De acordo com a gestora do parque, Sávia Florêncio, os tratadores acompanham constantemente o comportamento dos animais e os cuidados também incluem adaptações na alimentação, com a oferta de alimentos e bebidas em temperaturas mais baixas.

“Nossos tratadores monitoram constantemente o comportamento dos animais para intervir sempre que necessário. Entre as medidas adotadas para amenizar o calor, ampliamos as áreas de sombra e estamos umedecendo os recintos com frequência. Além disso, os animais que permitem recebem banhos de mangueira como forma de enriquecimento ambiental, e adaptamos a alimentação com a oferta de picolés de frutas e sucos gelados”, destacou Sávia.

O reforço nos cuidados ocorre por conta da intensificação do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Entre seus efeitos estão alterações nos padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

No Brasil, as projeções do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam a possibilidade de temperaturas acima da média em quase todo o país entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Para áreas do Nordeste, também há tendência de chuvas abaixo da média no período.

A disponibilidade de água, sombra e ambientes mais frescos contribui para a regulação da temperatura corporal dos animais e ajuda a reduzir o estresse causado pelo calor. Os cuidados precisam considerar as características e as necessidades de cada espécie.

O Parque Estadual de Dois Irmãos reúne uma área de conservação ambiental e o Zoológico do Recife. O espaço abriga cerca de 400 animais sob cuidados humanos, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de aproximadamente 14 hectares destinada ao zoológico.

Além de receber visitantes, o parque desenvolve atividades relacionadas à conservação da biodiversidade, à educação ambiental e à pesquisa.

