Polícia Federal investiga comercialização de anilhas para pássaros 

Operação aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão

Na ocasião foram encontradas várias anilhas comerciais além de um passeriforme anilhado sem a devida licença ambiental (Foto: Divulgação/PF)

Um homem está sendo investigado pela comercialização de anilhas para pássaros. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Operação Senhor das Anilhas.

O objetivo da Operação é aprofundar a investigação sobre a atuação de um investigado que, potencialmente, comercializa anilhas falsas, crime que se enquadra ao artigo. 296, §1º, II, do Código Penal (falsificação de selo ou sinal público).

Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão em Jaboatão dos Guararapes e, com o investigado, encontradas várias anilhas comerciais, não vinculadas ao Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS), além de um pássaro anilhado sem a devida licença ambiental.



A operação é desdobramento da Operação Furtiva Libertas, cujo objeto investigativo é a apuração de comércio ilegal, praticado por meio de grupo de Whatsapp, de diversos animais nativos e silvestres, alguns criticamente ameaçados de extinção.



De acordo com a a nota da Polícia Federal de Pernambuco, as buscas têm por objetivo localizar e apreender aparelhos celulares, computadores, tablets, dispositivos de armazenamento, documentos bancários, notas fiscais, anilhas falsas, anotações, dentre outros elementos potencialmente relacionados aos fatos investigados.



“Os trabalhos prosseguirão com a análise do material arrecadado, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar outros envolvidos, apurar, com maior profundidade, a comercialização de anilhas, dentre outras informações relacionadas ao escopo investigativo”.





