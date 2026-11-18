A Operação Cash Out, ou Saída de Caixa, também apura supostos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram expedidos 59 mandados para Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina

Também houve ações em São Paulo e Porto Feliz (SP), Angra dos Reis (RJ), Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC). (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta (18), uma operação contra uma organização suspeita de envolvimento com exploração ilegal de jogos e apostas. Na operação, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros no montante superior a R$ 2,3 bilhões. Os nomes do envolvidos não foram divulgados oficialmente pela PF. Mas fontes da própria polícia disseram que se trata da Esportes da Sorte.

As ações foram realizadas no Recife, Ipojuca, Região Metropolitana, e Gravatá, no Agreste. Fora de Pernambuco, houve ações em São Paulo e Porto Feliz (SP), Angra dos Reis (RJ), Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC).

A Operação Cash Out, ou Saída de Caixa, também apura supostos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A PF informou que as investigações apontam que o grupo teria explorado ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes da obtenção de outorga e autorização para exploração.

De acordo com a PF, o grupo também teria enviado ao exterior cerca de 500 milhões de euros e trazido para o Brasil parte do valor, mediante a utilização de instituições de pagamento. “Os valores auferidos ilicitamente não foram declarados à autoridade fiscal. Parte dos valores foi usado para a obtenção da outorga de autorização para a exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda.

Outro expressivo montante de recursos foi objeto de operações visando sua inserção na atividade financeira dos investigados, mediante a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas, notadamente o pagamento de lucros e dividendos aos sócios”, informou a PF, por meio de nota.

Como foi a operação

Ainda de acordo com a PF, 140 policiais federais e 17 auditores da Receita Federal, com o acompanhamento de seis integrantes do Ministério Público Federal (MPF), cumpriram 59 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Pernambuco.

Durante a Operação Cash Out, os agentes da PF apreenderam cinco aeronaves, um iate e 14 veículos. Também foram alvo apartamentos na orla de Boa Viagem, uma cobertura em São Paulo, avaliada em R$ 42 milhões, e uma casa na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz (SP), avaliada em R$ 100 milhões.

Crimes

A PF disse, ainda, que são atribuídos a essa organização os crimes de exploração ilegal de jogos e apostas, evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A denominação da Operação faz referência ao termo no mercado do setor que diz respeito ao apostador encerrar uma aposta antes do término oficial do evento, retirando o dinheiro.