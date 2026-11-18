Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por cinco cidades pernambucanas; confira as datas
Tradicional caravana natalina passará por Caruaru, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Recife
Publicado: 18/11/2026 às 12:15
A caravana sempre leva centenas de pessoas às ruas (Foto: Wess Thug)
Papai Noel já está preparando o trenó para pegar a estrada. A tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola, vai percorrer cinco cidades de Pernambuco neste fim de ano, levando a magia do Natal para as ruas do estado.
O espetáculo itinerante de 2026, com o desfile de caminhões iluminados, acompanhado pelo Papai Noel e pela Mamãe Noel, começa por Caruaru, no dia 27 de novembro. Em dezembro, a caravana segue para Garanhuns (dia 15), Olinda (dia 18) e Cabo de Santo Agostinho (dia 19), encerrando a rota no Recife, no dia 20 de dezembro.
Neste ano, a ação, que integra a campanha oficial de Natal da Solar Coca-Cola, traz o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”. A frota de quatro caminhões iluminados já faz parte da memória afetiva do público e percorre pontos estratégicos das cidades, como praças e supermercados, shoppings e demais pontos de venda, estimulando momentos de convivência entre famílias, amigos e vizinhanças.
“É isso que torna a Caravana de Natal tão especial: ela é um momento de magia e encantamento para o público e também para nós, que trabalhamos durante meses na preparação”, afirma Natasha Castro, gerente de conexão e experiências da Solar Coca-Cola.
Ela diz que ao chegar nas cidades ver o brilho nos olhos das pessoas, os sorrisos e a emoção de famílias inteiras, faz todo o trabalho valer a pena. “A Caravana tem essa capacidade de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que desperta lembranças, resgata a magia e cria novas memórias afetivas. É isso que nos motiva a fazer tudo acontecer ano após ano”, pontua.
A caravana também estará nas regiões Norte e em parte do Centro-Oeste, percorrendo mais de 60 municípios em todo Brasil.
Veja as rotas completas e datas em Pernambuco
27 de novembro - CARUARU
Saída: A partir de 18h na Estação Ferroviária
Trajeto: Ponto de Saída: Estação Ferroviária - Parada 1: Shopping Difusora; Parada 2: Via Parque; Parada 3: Feira da COHAB - Av. Caruaru; Parada 4: Pizzaria Barros - Ponto final: Estação Ferroviária (Rua Cleto Campelo)
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel
15 de dezembro- GARANHUNS
Saída: A partir de 18h no Relógio das Flores
Trajeto: Ponto de Saída: Relógio das Flores - Parada 1: Praça das Fontes; Parada 2: Merc. Boa Vista; Parada 3: Merc.Ficheiro; Parada 4: Praça Dom Helder Câmara; Parada 5: Praça Deolinda Silvestre; Parada 6: ?Prefeitura - Ponto final: Relógio das Flores
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel
18 de dezembro- OLINDA
Saída: A partir de 18h no Mix Mateus Casa Caiada
Trajeto: Ponto de Saída: Mix Mateus Casa Caiada - Parada 1: Shopping Patteo Olinda; Parada 2: Pç. Igreja do Carmo/Biblioteca; Parada 3: Assaí Atacadista Benfica; Parada 4: Shopping Plaza; Parada 5: Praça Casa Forte - Ponto final: Praça Açude de Apipucos
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel
19 de dezembro - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Saída: A partir de 18h no Parque do Paiva
Trajeto: Ponto de Saída: Parque do Paiva - Parada 1: Empório do Paiva; Parada 2: ?Betos Bar (Av. Bernardo Vieira de Melo); Parada 3: ?Dona Lindu (Av. Boa Viagem) - Ponto final: Seu Tito Praia
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel
20 de dezembro - RECIFE
Saída: A partir de 18h no Marco Zero
Trajeto: Ponto de Saída: Marco Zero - Parada 1: Palácio das Princesas; Parada 2: ?Assaí Atacadista Imbiribeira - Ponto final: Monte dos Guararapes
Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel