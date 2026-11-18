A caravana sempre leva centenas de pessoas às ruas (Foto: Wess Thug)

Papai Noel já está preparando o trenó para pegar a estrada. A tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola, vai percorrer cinco cidades de Pernambuco neste fim de ano, levando a magia do Natal para as ruas do estado.

O espetáculo itinerante de 2026, com o desfile de caminhões iluminados, acompanhado pelo Papai Noel e pela Mamãe Noel, começa por Caruaru, no dia 27 de novembro. Em dezembro, a caravana segue para Garanhuns (dia 15), Olinda (dia 18) e Cabo de Santo Agostinho (dia 19), encerrando a rota no Recife, no dia 20 de dezembro.

Neste ano, a ação, que integra a campanha oficial de Natal da Solar Coca-Cola, traz o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”. A frota de quatro caminhões iluminados já faz parte da memória afetiva do público e percorre pontos estratégicos das cidades, como praças e supermercados, shoppings e demais pontos de venda, estimulando momentos de convivência entre famílias, amigos e vizinhanças.

“É isso que torna a Caravana de Natal tão especial: ela é um momento de magia e encantamento para o público e também para nós, que trabalhamos durante meses na preparação”, afirma Natasha Castro, gerente de conexão e experiências da Solar Coca-Cola.

Ela diz que ao chegar nas cidades ver o brilho nos olhos das pessoas, os sorrisos e a emoção de famílias inteiras, faz todo o trabalho valer a pena. “A Caravana tem essa capacidade de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que desperta lembranças, resgata a magia e cria novas memórias afetivas. É isso que nos motiva a fazer tudo acontecer ano após ano”, pontua.

A caravana também estará nas regiões Norte e em parte do Centro-Oeste, percorrendo mais de 60 municípios em todo Brasil.

Veja as rotas completas e datas em Pernambuco

27 de novembro - CARUARU

Saída: A partir de 18h na Estação Ferroviária

Trajeto: Ponto de Saída: Estação Ferroviária - Parada 1: Shopping Difusora; Parada 2: Via Parque; Parada 3: Feira da COHAB - Av. Caruaru; Parada 4: Pizzaria Barros - Ponto final: Estação Ferroviária (Rua Cleto Campelo)

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

15 de dezembro- GARANHUNS

Saída: A partir de 18h no Relógio das Flores

Trajeto: Ponto de Saída: Relógio das Flores - Parada 1: Praça das Fontes; Parada 2: Merc. Boa Vista; Parada 3: Merc.Ficheiro; Parada 4: Praça Dom Helder Câmara; Parada 5: Praça Deolinda Silvestre; Parada 6: ?Prefeitura - Ponto final: Relógio das Flores

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

18 de dezembro- OLINDA

Saída: A partir de 18h no Mix Mateus Casa Caiada

Trajeto: Ponto de Saída: Mix Mateus Casa Caiada - Parada 1: Shopping Patteo Olinda; Parada 2: Pç. Igreja do Carmo/Biblioteca; Parada 3: Assaí Atacadista Benfica; Parada 4: Shopping Plaza; Parada 5: Praça Casa Forte - Ponto final: Praça Açude de Apipucos

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

19 de dezembro - CABO DE SANTO AGOSTINHO

Saída: A partir de 18h no Parque do Paiva

Trajeto: Ponto de Saída: Parque do Paiva - Parada 1: Empório do Paiva; Parada 2: ?Betos Bar (Av. Bernardo Vieira de Melo); Parada 3: ?Dona Lindu (Av. Boa Viagem) - Ponto final: Seu Tito Praia

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

20 de dezembro - RECIFE

Saída: A partir de 18h no Marco Zero

Trajeto: Ponto de Saída: Marco Zero - Parada 1: Palácio das Princesas; Parada 2: ?Assaí Atacadista Imbiribeira - Ponto final: Monte dos Guararapes

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel





