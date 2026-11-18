O encontro, ocorrido nesta segunda-feira (16), despertou preocupação devido à magreza de alguns de seus integrantes

Indígenas isolados há décadas apareceram em aldeia no MA (Reprodução)

Um grupo de cerca de 20 indígenas Awá, que vivem em isolamento, apareceu em um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) localizado na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, e fez contato com indígenas guajajara, da aldeia Tawari. A Funai informou que acompanha a situação e instalou um comitê de crise.

É a primeira vez na história recente que os indígenas isolados fazem contato.

"A prioridade no momento é garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos Awá em isolamento, respeitando seu direito de decidir sobre suas formas de relacionamento com outros povos e com a sociedade envolvente", informou a fundação.

A Funai afirmou ainda que todas as medidas adotadas seguem os protocolos técnicos e legais da política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados.

O encontro, ocorrido nesta segunda-feira, 16, despertou preocupação devido à magreza de alguns de seus integrantes, informou a ONG Survival International. Os guajajara distribuíram inhame aos Awá, que permaneceram na comunidade por pouco tempo antes de retornarem à floresta.

Não está claro o que motivou o contato. Segundo moradores da comunidade, os Awá estavam aparecendo com mais frequência na região.

A ONG Survival International alertou que, embora sejam caçadores e coletores experientes, seu território tem sido cada vez mais invadido, "o que poderia explicar por que procuraram comida", alertou a ONG.

"O estado físico de alguns integrantes, especialmente das crianças e dos idosos, gerou preocupação entre os moradores, que relataram sinais evidentes de emagrecimento acentuado", afirmou a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima).

A Coapima alertou sobre os riscos que um contato não planejado acarreta para esses povos, "principalmente pela exposição a doenças" contra as quais eles têm poucas defesas "e outras ameaças à sua integridade".

A entrada de autoridades, instituições e organizações na reserva foi proibida a pedido dos caciques e dos moradores da terra indígena Arariboia.

"Estamos diante de um momento muito importante e delicado. A entrada de pessoas de fora pode representar um grande risco de contaminação, colocando um perigo a saúde e a vida desses povos" alertou.

O encontrou foi gravado pelos guajajaras e divulgado pelo perfil oficial da terra indígena Arariboia no Instagram. Nas imagens, um grupo de crianças, mulheres e homens aparece, alguns segurando arcos e flechas longas.

A região tem sido alvo, nos últimos anos, de madeireiros, caçadores e pecuaristas ilegais. O surgimento desse grupo "é um indício preocupante de como a invasão contínua das florestas dos povos não contatados coloca em risco real os indígenas que, de outra forma, seriam autossuficientes", afirmou a diretora da Survival, Caroline Pearce.

Caroline pediu ao governo brasileiro que destine recursos para proteger o território. Segundo a Survival, existem pelo menos 196 povos e grupos "não contatados" - que desejam viver isolados de outras sociedades humanas - em dez países. Mais de 90% deles vivem na floresta amazônica, principalmente no Brasil.