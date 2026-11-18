No primeiro semestre deste ano, o banco reportou prejuízo de R$ 581,4 milhões, influenciado por provisões operacionais e ajustes no valor de ativos

Edir Macedo (Reprodução/Facebook)

O controlador do Banco Digimais, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, colocou R$ 1,714 bilhão na instituição financeira, que estava descapitalizada, de acordo com o balanço do primeiro semestre, publicado nesta terça-feira, 17. O valor pode subir para R$ 2 bilhões até o fim do primeiro semestre de 2027.

No primeiro semestre deste ano, o banco reportou prejuízo de R$ 581,4 milhões, influenciado por provisões operacionais e ajustes no valor de ativos, de acordo com o banco. Os aportes, porém, ainda não foram aprovadas pelo BC.

No período, a instituição parou de dar crédito e de captar recursos. "O primeiro semestre foi marcado por profundas readequações na governança, estrutura de riscos e direcionamento estratégico da companhia", afirma o banco no release que acompanha os resultados. O Digimais encerrou junho com ativos de R$ 9,81 bilhões.

"Diante da volatilidade macroeconômica, dos desafios relacionados ao reenquadramento de indicadores de capitalização e das tratativas em curso junto aos órgãos reguladores e potenciais investidores, a administração adotou medidas severas voltadas à preservação da liquidez e mitigação de riscos."

No crédito, o banco interrompeu concessões de novos empréstimos no primeiro semestre. A carteira fechou o período em R$ 1,5 bilhão. O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 330,9 milhões.

O Digimais detalha os dois aportes do controlador, ambos em outubro, ressaltando que o índices de Basileia, que mede a capitalização dos bancos, estava "temporariamente abaixo dos limites regulatórios mínimos" do Banco Central. Com a capitalização, o Basileia foi "integralmente recomposto", chegando a 11,29% em outubro de 2026. O BC exige mínimo de 11%.

A capitalização ocorreu em duas etapas, a primeira de R$ 1,214 bilhão em 15 de outubro e a segunda de R$ 500 milhões no dia 19 de outubro. Edir Macedo pode colocar ao todo R$ 2 bilhões no banco. Além dos dois aportes em outubro, o balanço fala em mais R$ 355,7 milhões com previsão de integralização até o encerramento do primeiro semestre de 2027.

"Essa capitalização massiva reverteu o desenquadramento temporário registrado no

encerramento do período anterior, fortalecendo a estrutura de capital da instituição e restabelecendo sua margem de segurança operacional e solidez financeira perante o mercado e o Banco Central", destaca o banco.

O Digimais ressalta ainda que identificou a necessidade de fazer ajustes no "reconhecimento de ganhos a apropriar decorrentes da remarcação a mercado dos ativos financeiros detidos em fundos de investimento da Instituição". Foram reconhecidos até agora R$ 51 735 milhões. Estudos mostram que serão reconhecidos novos passivos estimados em R$ 536 milhões até o término do exercício.

"A Administração esclarece que vem envidando os melhores esforços e cooperando integralmente com o Banco Central do Brasil para a manutenção de seus indicadores de capital de referência."

Ressalvas

A CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes, que audita o balanço, aprovou os números do primeiro semestre do Digimais com ressalvas. Uma delas é sobre investimentos do banco em fundos com dificuldades de mensuração e valorização. O banco de Edir Macedo tinha R$ 4,7 bilhões investidos em fundos ao final de junho. Desse total, R$ 1,7 bilhão estavam em fundos de recebíveis (FIDC) sem balanços auditados.

Outra ressalva é sobre R$ 891 milhões que o banco tem registrado em "Ativos fiscais diferidos". Os auditores ressaltam que considerando que o banco estava descapitalizado, "existem incertezas relevantes quanto à capacidade de geração de resultados tributáveis futuros necessários à realização desses ativos."

A auditoria aponta ainda que há "incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional" do banco. Ao final de junho, o banco tinha índice de Basileia amplo de 2,07% e o índice de capital principal, que mede os recursos mais líquidos e de maior qualidade, era negativo em 1,17%, muito abaixo dos mínimos regulatórios exigidos pelo BC.

O BTG Pactual anunciou em abril que celebrou contratos vinculantes para a aquisição do controle acionário do Digimais. A operação, porém, depende da participação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).