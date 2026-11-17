Artista Carolina Noêmia dos Santos Ferreira (Foto: Reprodução/Instagram)

A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta terça-feira (17), o encerramento do contrato com a artista visual Carolina Noêmia dos Santos Ferreira, escolhida para desenvolver a identidade visual do Carnaval de 2027. A decisão ocorreu após denúncias de episódios de violência contra mulheres envolvendo a artista ganharem repercussão nas redes sociais. Os relatos, provocaram críticas à contratação pela gestão municipal.

Em nota oficial, a prefeitura informou que o rompimento ocorreu em comum acordo com Carolina e foi decidido após a administração tomar conhecimento dos fatos na segunda-feira (16). A gestão não detalhou as denúncias, mas afirmou que a decisão levou em consideração a necessidade de oferecer uma resposta à sociedade com responsabilidade e transparência.

No comunicado, a administração municipal ressaltou que respeita a artista e que não cabe ao poder público realizar julgamentos pessoais. Também afirmou que eventuais questões que exijam investigação e julgamento devem ser conduzidas pelas instituições competentes, respeitando os direitos de todos os envolvidos.

A repercussão das denúncias levou pessoas ligadas à cena cultural pernambucana e usuários das redes sociais a questionarem a escolha da artista para representar visualmente uma das principais manifestações culturais do estado. Entre as manifestações públicas, houve críticas aos critérios adotados pela prefeitura na contratação e cobranças por uma revisão da decisão.

O que diz Carolina Noêmia

Após a repercussão do caso, Carolina Noêmia publicou uma nota pública na qual reconheceu que existem situações pelas quais precisa refletir e se responsabilizar, mas contestou parte das acusações divulgadas. A artista afirmou que foi julgada nas redes sociais por episódios que teria cometido e por outros que, segundo ela, não aconteceram.

No posicionamento, ela também declarou que foi vítima de agressões físicas e psicológicas e que sua história não deveria ser apresentada como se a violência tivesse ocorrido apenas de um lado. A artista afirmou ainda que as questões que precisam ser tratadas pela Justiça estão sendo conduzidas pelos meios próprios.

A artista disse ter se colocado à disposição da Prefeitura de Olinda para dialogar sobre a situação e relatou que os acontecimentos tiveram impactos em diferentes dimensões de sua vida, levando-a a buscar ajuda psiquiátrica.

Em outra nota, assinada pela advogada Bruna Raíssa dos Santos Monteiro, a defesa de Carolina contestou a informação de que existiriam três medidas protetivas de urgência contra a artista. Segundo o comunicado, houve apenas um procedimento dessa natureza, cujo último andamento registra o arquivamento provisório.

A advogada destacou que medidas protetivas têm caráter cautelar e não representam reconhecimento de responsabilidade criminal ou condenação. Também argumentou que a existência de procedimentos judiciais, em andamento ou arquivados, não permite atribuir culpa antes de uma decisão condenatória definitiva.

A defesa afirmou respeitar a importância do enfrentamento à violência contra a mulher e declarou confiar nas instituições responsáveis pela apuração dos fatos. Em razão do segredo de Justiça, informou que não divulgará detalhes dos procedimentos envolvidos.

