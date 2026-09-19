Olinda terá ensaios e prévias de Carnaval neste domingo (20); confira programação

Cinco eventos estão previstos para este domingo (20), com atividades no Carmo, Praça Maxambomba e Alto da Sé; Prefeitura terá esquema especial de trânsito, segurança e saúde

Confira a programação de prévias de carnaval deste domingo (20) (Foto: Sandy James/DP Foto)

Olinda terá uma programação de ensaios e prévias de Carnaval neste domingo (20). Ao menos cinco eventos estão previstos em diferentes pontos do Sítio Histórico, com atividades a partir das 14h. A Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de trânsito, segurança, saúde e limpeza para o público que vai circular pelas ladeiras da cidade.

Entre as atrações estão oficinas e ensaios de grupos de samba e ritmos afro-brasileiros, além de uma programação voltada ao Carnaval de 2027. Os eventos são realizados em locais como Praça do Carmo, Praça do Fortim, Praça Maxambomba e Alto da Sé.

Confira a programação deste domingo

14h — Samba Soul Delas

Praça do Carmo

Oficina e ensaio do grupo.

15h — Ensaio Batuques

Praça do Carmo

Ensaio aberto ao público.

15h — Ensaios SBTK – Alafiou no Sombatuki

Praça do Fortim, Carmo

Programação voltada ao Carnaval 2027.

15h às 18h — Tambores d’Saia

Praça Maxambomba

Oficina e ensaio do grupo, que trabalha com o samba reggae. A organização convida o público a vestir vermelho e rosa.

18h — Sambão do Preto Velho

Sede do GRES Preto Velho, Alto da Sé

Entrada gratuita, com participação do Afoxé Oyá Guerê – Grupo Cultural.

Prefeitura terá pontos de controle no trânsito

A Prefeitura de Olinda terá pontos de controle de acesso e circulação na Avenida da Liberdade, em frente à FOCCA; na Rua 27 de Janeiro, próximo à Prefeitura; no Alto da Sé; na Rua 13 de Maio; e na Igreja da Misericórdia.

Na Ladeira da Sé, a descida será permitida apenas para moradores do trecho entre a ladeira e a Rua do Bonfim. Já na Ladeira da Misericórdia, o trânsito será direcionado para a Rua Saldanha Marinho.

Moradores deverão apresentar comprovante de residência ou adesivo utilizado no último Carnaval para acessar as áreas com restrição.

Segurança terá atuação integrada

A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil atuarão de forma integrada durante o domingo. Também haverá fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

Equipes da Secretaria de Direitos Humanos, do Conselho Tutelar e do CREAS estarão nas ruas para combater o trabalho infantil e prevenir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes.

Haverá ambulância na Praça do Carmo

Uma ambulância ficará disponível na Praça do Carmo durante a programação. Em caso de necessidade, as unidades de referência indicadas pela Prefeitura são a UPA Rio Doce, a UPA Tabajara e o SPA Peixinhos.

Garrafas de vidro poderão ser trocadas

A Prefeitura também instalará pontos para troca de vasilhames de vidro por recipientes de plástico. Os locais serão a Avenida da Liberdade, a Praça de São Pedro e um ponto itinerante.

A limpeza das áreas de circulação também será reforçada durante o domingo. Banheiros químicos serão disponibilizados na Avenida da Liberdade, em frente à Praça do Carmo, na Rua Porto Seguro e na Ribeira.

