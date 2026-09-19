Olinda terá ensaios e prévias de Carnaval neste domingo (20); confira programação
Cinco eventos estão previstos para este domingo (20), com atividades no Carmo, Praça Maxambomba e Alto da Sé; Prefeitura terá esquema especial de trânsito, segurança e saúde
Publicado: 19/09/2026 às 12:44
Confira a programação de prévias de carnaval deste domingo (20) (Foto: Sandy James/DP Foto)
Olinda terá uma programação de ensaios e prévias de Carnaval neste domingo (20). Ao menos cinco eventos estão previstos em diferentes pontos do Sítio Histórico, com atividades a partir das 14h. A Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de trânsito, segurança, saúde e limpeza para o público que vai circular pelas ladeiras da cidade.
Entre as atrações estão oficinas e ensaios de grupos de samba e ritmos afro-brasileiros, além de uma programação voltada ao Carnaval de 2027. Os eventos são realizados em locais como Praça do Carmo, Praça do Fortim, Praça Maxambomba e Alto da Sé.
Confira a programação deste domingo
14h — Samba Soul Delas
- Praça do Carmo
- Oficina e ensaio do grupo.
15h — Ensaio Batuques
- Praça do Carmo
- Ensaio aberto ao público.
15h — Ensaios SBTK – Alafiou no Sombatuki
- Praça do Fortim, Carmo
- Programação voltada ao Carnaval 2027.
15h às 18h — Tambores d’Saia
- Praça Maxambomba
- Oficina e ensaio do grupo, que trabalha com o samba reggae. A organização convida o público a vestir vermelho e rosa.
18h — Sambão do Preto Velho
- Sede do GRES Preto Velho, Alto da Sé
- Entrada gratuita, com participação do Afoxé Oyá Guerê – Grupo Cultural.
Prefeitura terá pontos de controle no trânsito
A Prefeitura de Olinda terá pontos de controle de acesso e circulação na Avenida da Liberdade, em frente à FOCCA; na Rua 27 de Janeiro, próximo à Prefeitura; no Alto da Sé; na Rua 13 de Maio; e na Igreja da Misericórdia.
Na Ladeira da Sé, a descida será permitida apenas para moradores do trecho entre a ladeira e a Rua do Bonfim. Já na Ladeira da Misericórdia, o trânsito será direcionado para a Rua Saldanha Marinho.
Moradores deverão apresentar comprovante de residência ou adesivo utilizado no último Carnaval para acessar as áreas com restrição.
Segurança terá atuação integrada
A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil atuarão de forma integrada durante o domingo. Também haverá fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.
Equipes da Secretaria de Direitos Humanos, do Conselho Tutelar e do CREAS estarão nas ruas para combater o trabalho infantil e prevenir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes.
Haverá ambulância na Praça do Carmo
Uma ambulância ficará disponível na Praça do Carmo durante a programação. Em caso de necessidade, as unidades de referência indicadas pela Prefeitura são a UPA Rio Doce, a UPA Tabajara e o SPA Peixinhos.
Garrafas de vidro poderão ser trocadas
A Prefeitura também instalará pontos para troca de vasilhames de vidro por recipientes de plástico. Os locais serão a Avenida da Liberdade, a Praça de São Pedro e um ponto itinerante.
A limpeza das áreas de circulação também será reforçada durante o domingo. Banheiros químicos serão disponibilizados na Avenida da Liberdade, em frente à Praça do Carmo, na Rua Porto Seguro e na Ribeira.