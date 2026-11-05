'SERtão' é o tema do Homem da Meia-Noite para o carnaval 2027

A escolha do tema do Homem da Meia-Noite para o carnaval 2027 foi divulgada nesta quinta-feira (5) na sede do calunga, localizada na Cidade Alta, em Olinda. (Barbara Bittencourt/DP)

Já está cravado o destino do desfile do calunga mais famoso de Olinda na noite do Sábado de Zé Pereira no Carnaval 2027: 'SERtão' é o tema do Homem da Meia-Noite. A escolha do conceito foi divulgada nesta quinta-feira (5), na sede da agremiação, na Cidade Alta, com foco em "um povo acolhedor, de gente aguerrida, de pessoas com valores".

O presidente do bloco, Luiz Adolpho, destacou que o objetivo do Homem da Meia-Noite é trazer constantemente temas reflexivos para a sociedade. "A gente traz o ser, a exaltação do ser através do povo sertanejo, através do povo do Sertão. Por isso a escolha do tema. É a representação do que nós somos, a representação da memória, do acolhimento, da resistência do povo nordestino", explicou em entrevista ao Diario.

Forró e frevo no rol de homenageados

O cantor, compositor e poeta Josildo Sá, o cantor Assisão, as cantoras e compositoras Terezinha do Acordeon e Cristina Amaral, além dos Caretas de Triunfo, principal símbolo do carnaval triunfense, serão os homenageados da folia de 2027 pelo Homem da Meia-Noite, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial e Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Natural de Floresta, Josildo Sá celebrou a alegria de integrar a lista de homenageados: "Eu nasci no Sertão, me criei no Sertão e depois vim para a capital. Eu sou e adoro o Carnaval".

"É uma honra estar nesta homenagem do Homem da Meia-Noite, que é um ícone da cultura pernambucana. Agradeço demais o convite", comemorou Terezinha do Acordeon, conhecida por ser a primeira sanfoneira do Nordeste. Natural de Salgueiro, no Sertão pernambucano, a artista aprovou a união dos gêneros musicais: "Achei muito boa a junção, porque os dois ritmos são patrimônios de Pernambuco, filhos de Pernambuco".

Nascido em Serra Talhada, outro filho do Sertão, o cantor Assisão também destacou a relevância da proposta para a cultura local: “Sou da cultura do forró, que faz parte de Pernambuco. Unir o frevo e o forró, para mim, foi a junção mais bela da minha vida”, declarou, emocionado.

Programação de atividades

Além do anúncio, a diretoria informou que reabrirá, nesta sexta-feira (6), o Espaço Afetivo do Homem da Meia-Noite no Shopping Patteo Olinda. No sábado (7), a partir das 11h, a Sede Social da agremiação, no Bonsucesso, estará aberta para visitação pública. A partir das 16h, haverá o desfile da Grife do Calunga no evento Marco Mostra Moda, no Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro.