Galo da Madrugada 2027 homenageia caboclos de lança do maracatu rural de Pernambuco

O anúncio do tema "Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança" do Galo da Madrugada 2027 foi realizado nesta quarta (7), na sede do bloco, no bairro de São José, na área central do Recife; desfile acontecerá no dia 6 de fevereiro do próximo ano

Anúncio foi feito durante coletiva nesta quarta-feira (7) (Foto:Rafael Vieira/DP Foto)

O maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, já está com o tema de 2027 definido. Anunciado nesta quarta-feira (7), na sede da agremiação, no bairro de São José, na área central do Recife, o desfile do próximo ano terá como tema “Ao Canto do Galo, a Espora é a Lança”.

De acordo com o presidente do bloco, Rômulo Meneses, essa temática busca valorizar a cultura do Maracatu da Mata Norte de Pernambuco. "Os foliões já podem se preparar para o dia 06 de fevereiro de 2027, quando o Galo da Madrugada irá se unir a outro grande guerreiro da cultura do Estado e levar às ruas mais um desfile cheio de beleza e representatividade", pontua.

O desfile do Galo da Madrugada, que tem início, pontualmente, às 9h do tradicional Sábado de Zé Pereira, irá manter o mesmo percurso dos anos anteriores: com concentração no Forte das Cinco Pontas, o bloco passa pela Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Rua Saturnino de Brito, Rua do Muniz, Avenida Dantas Barreto, Praça da Independência, Avenida Guararapes e finaliza o trajeto de cerca de 6,5 km na Rua do Sol, com dispersão dos trios elétricos (30 no total, além de seis carros alegóricos) na Praça da República e Rua do Imperador.



