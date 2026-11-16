As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no período de 16 a 27 de novembro

As provas serão realizadas presencialmente. São 20 questões objetivas de português e matemática (Fotos: Filipe Jordão/SEE)

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos subsequentes na modalidade presencial. A oportunidade é destinada a estudantes que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar na educação profissional.

Ao todo estão sendo ofertadas 9.530 vagas, pela Secretaria de Educação do Estado, distribuídas em 32 cursos, beneficiando 50 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.educacao.pe.gov.br, até o dia 27 de novembro.

Os cursos contemplam diversas áreas, como Enfermagem, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Administração, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Gastronomia e Eventos, entre outros. As aulas serão realizadas nas 71 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), distribuídas por todo o estado de Pernambuco.

As provas serão realizadas presencialmente, em formato eletrônico, e contarão com 20 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os candidatos terão 60 minutos para concluir a avaliação. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital.

A aplicação das provas está prevista para o período de 1º a 10 de dezembro. Já o resultado final, após a análise de todos os recursos, deverá ser divulgado no dia 21 de dezembro. O início das aulas está previsto para 3 de fevereiro de 2027.

Para outras informações, o candidato deve ligar para o telefone (81) 3183-9862 ou 3183-9831.

Confira aqui o edital.

Cronograma

Período de inscrição dos candidatos: 16/11 a 27/11/2026

Realização das provas objetivas: 01 a 10/12/2026

Período de Revisão das Provas: 15 e 16/12/2026

Recursos da Prova: 15 e 16/12/2026

Resultado geral - primeira classificação: 21/12/2026

Período de matrícula - primeira classificação: 21 a 28/12/2026

Segunda classificação (1.º remanejamento): 04/01/2027

Período de matrícula - segunda classificação: 04 a 07/01/2027

Terceira classificação (2.º remanejamento): 11/01/2027

Período de matrícula – terceira classificação: 11 a 14/01/2027

Início das aulas: 03/02/2027