Facepe lança edital de R$ 1,7 milhão para projetos em museus de Pernambuco

Instituições poderão apresentar propostas até 20 de dezembro. Seleção prevê recursos para ações de ciência, tecnologia e inovação em espaços culturais e científicos

Museus de Pernambuco poderão concorrer a recursos de edital da Facepe para desenvolver projetos de ciência, tecnologia e inovação (Foto: ONG Giral/Arquivo)

Museus e instituições científico-culturais de Pernambuco poderão concorrer a recursos de um edital de R$ 1,7 milhão lançado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe). A chamada, publicada nesta sexta-feira (13), prevê financiamento de projetos voltados à ciência, tecnologia e inovação nesses espaços. As inscrições estão abertas até 20 de dezembro de 2026.

O edital nº 36/2026 abrange museus criados e em funcionamento antes de 1º de janeiro de 2026, além de planetários, jardins zoobotânicos, parques de ciência e instituições similares. A proposta é financiar iniciativas que ampliem a divulgação científica e diversifiquem as atividades oferecidas ao público.

“A Facepe lança este edital com o objetivo de ampliar a divulgação científica nos museus pernambucanos dispostos a utilizar CT&I para diversificar suas ações e a interatividade com o público, promovendo o desenvolvimento e a inclusão social. A iniciativa também visa apoiar atividades que estimulem a curiosidade, o raciocínio lógico e a capacidade de inovação dos visitantes, contribuindo para a exibição do acervo de maneira dinâmica e envolvente”, afirma Fernanda Pimentel, diretora-presidente da Facepe.

Podem apresentar propostas instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades ligadas à educação, ciência e tecnologia e sejam responsáveis pelo espaço onde o projeto será executado. O coordenador da iniciativa deverá ter mestrado ou doutorado e vínculo formal com a instituição proponente.

Os projetos precisam se enquadrar em uma das quatro categorias previstas, sendo elas museus de arte e história, de antropologia, de ciência e tecnologia ou interdisciplinares.

O orçamento total de R$ 1,7 milhão será destinado a despesas de custeio e Bolsas de Cooperação Técnica (BCT). Cada proposta poderá solicitar até 65 bolsas da modalidade BCT-10, com duração máxima de 12 meses e pagamento mensal de R$ 700.

Uma exigência para instituições que participaram do edital será a presença na Oficina de Museus, marcada para 30 de novembro de 2026, será obrigatória para a apresentação de uma nova proposta. Museus que não participaram da seleção anterior ou não foram aprovados poderão concorrer normalmente.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no edital, via Google Forms. O resultado final está previsto para ser divulgado a partir de 29 de janeiro de 2027.

A íntegra da chamada está disponível no site da Facepe: https://www2.facepe.br/?, na seção de editais.