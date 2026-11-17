Iniciativa, pioneira no SUS, lançada nesta terça-feira (17) prevê uso de inteligência artificial para identificar sinais de doenças como endometriose nos prontuários e qualificar o atendimento de meninas, mulheres e pessoas com útero

Gerente de programas da Vital Strategies Brasil, Ana Carolina Araújo (Rafael Vieira/DP Fotos)

“Menina nenhuma precisa crescer achando que sentir dor é normal.” A frase da gerente de programas da Vital Strategies Brasil, Ana Carolina Araújo, resume o propósito de um projeto lançado, nesta terça-feira (17), pela Prefeitura do Recife para ampliar a identificação e o tratamento de dores menstruais intensas e pélvicas na rede pública de saúde.

A iniciativa, pioneira no Sistema Único de Saúde (SUS), pretende mudar a forma como essas queixas são registradas, investigadas e acompanhadas, evitando que sintomas sejam naturalizados e diagnósticos demorem anos para acontecer.

O projeto-piloto “Cuidado integral para dor menstrual e pélvica” terá duração de 24 meses e prevê a construção de uma linha de atendimento que começa na atenção básica e pode chegar aos serviços especializados. A proposta também inclui o uso de inteligência artificial para analisar informações registradas nos prontuários eletrônicos e identificar possíveis sinais de condições como endometriose e adenomiose, mesmo quando ainda não aparecem formalmente no diagnóstico.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Recife, a Vital Strategies Brasil, o Instituto Alana e o Laboratório FrameNet Brasil, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ao fim do período de testes, a expectativa é elaborar um modelo que possa ser implantado em toda a rede municipal e futuramente servir de referência para outras cidades.

Segundo Ana Carolina Araújo, a naturalização da cólica e de outras dores intensas pode contribuir para que as meninas cresçam sem receber a investigação necessária. No caso da endometriose, o tempo médio para confirmação do diagnóstico pode variar de sete a 12 anos.

“Por muito tempo, existiu esse senso comum de que menstruar dói, de que cólica é normal. As meninas crescem e se tornam mulheres que normalizaram dores muito intensas. Por isso, às vezes, o diagnóstico da endometriose chega muito tarde”, explicou.

A proposta é priorizar a identificação dos sintomas desde a menarca, nome dado à primeira menstruação, mas também contemplar mulheres adultas de até 49 anos. A intenção é evitar que a paciente passe anos procurando atendimento sem conseguir identificar a origem da dor ou receber o tratamento adequado.

Inteligência artificial vai analisar prontuários

Uma das ferramentas previstas no projeto é a utilização de inteligência artificial para identificar padrões nas informações registradas durante as consultas. A tecnologia será adaptada de uma metodologia já utilizada no Recife pelo projeto Clarear, desenvolvido para auxiliar na identificação precoce de possíveis situações de violência de gênero.

No novo modelo, a ferramenta vai analisar os campos abertos dos prontuários, onde os profissionais registram relatos e sintomas apresentados pelas pacientes. A partir da combinação de palavras e expressões, o sistema poderá identificar indícios de dores menstruais ou pélvicas que não foram devidamente classificados nos registros oficiais.

“Às vezes, a paciente relata várias coisas que indicam que ela pode ter aquela condição, mas isso não aparece no diagnóstico. A máquina consegue analisar um volume de prontuários que um profissional não teria condições de ler individualmente e identificar padrões que já apareceram em outras pacientes”, explicou Ana Carolina.

Quando forem identificados possíveis sinais, o sistema emitirá alertas para os profissionais de saúde, que poderão aprofundar a investigação durante o atendimento. A gerente ressalta, porém, que a ferramenta não terá função de diagnosticar doenças nem substituir a avaliação médica.

A tecnologia será utilizada como apoio à escuta e à investigação clínica. A partir da avaliação, a paciente poderá ser encaminhada para exames, acompanhamento especializado, fisioterapia pélvica ou tratamento medicamentoso, conforme a necessidade.

Atendimento começa nas unidades de saúde da família

Na prática, a porta de entrada para o atendimento continuará sendo a atenção básica. De acordo com a secretária executiva de Atenção Básica do Recife, Juliana Martins, a cidade conta com 143 unidades de saúde da família, onde as pacientes poderão relatar os sintomas e receber a primeira avaliação.

Os profissionais passarão por capacitação para qualificar a escuta, identificar sinais de alerta e orientar os encaminhamentos. Quando houver necessidade de avaliação especializada, as pacientes serão direcionadas pela regulação municipal para os serviços da rede.

“É um avanço para a nossa cidade. Estamos dando visibilidade às meninas, mulheres e pessoas com útero que apresentam dores pélvicas, algo muito comum nessa faixa etária e que muitas vezes acaba invisibilizado pela própria forma de registro e pelo sistema de informação”, afirmou Juliana.

Segundo a gestora, parte dos casos poderá ser acompanhada nas próprias unidades de saúde da família. Já as pacientes que precisarem de atendimento especializado poderão ser encaminhadas às policlínicas e ao Ambulatório de Sangramento Uterino do Hospital da Mulher do Recife, inaugurado em março deste ano.

As unidades que participarão inicialmente do projeto ainda serão definidas. A escolha será feita após um diagnóstico da rede, que permitirá identificar os serviços e os fluxos que precisam ser aprimorados.

Estudo identificou falhas nos registros

A construção do projeto teve como ponto de partida o estudo exploratório “A dor invisível: lacunas nos dados do SUS sobre dor menstrual e pélvica”, que analisou informações de 469.803 meninas, mulheres e pessoas com útero, entre 10 e 49 anos, atendidas na atenção primária do Recife entre 2016 e 2025.

A pesquisa identificou que muitas queixas aparecem nos relatos feitos durante as consultas, mas não são registradas de maneira adequada nos campos destinados ao diagnóstico e à conduta clínica. Em parte dos casos, os sintomas acabam tratados de forma pontual, sem uma investigação que permita identificar a origem do problema.

Segundo os dados apresentados durante o lançamento, menos de 1% dos registros analisados relacionavam as queixas a códigos específicos de dor. A análise computacional também identificou sinais de possíveis problemas em um volume de informações muito superior ao que aparecia na classificação tradicional dos prontuários.

O levantamento ainda apontou que mulheres com histórico de dor procuraram os serviços de atenção básica, em média, 24 vezes mais do que aquelas sem registros dessas queixas, evidenciando dificuldades na continuidade e na resolução do atendimento.

Ao longo dos 24 meses, o projeto deverá avaliar indicadores como o aumento dos registros de dor menstrual e pélvica, a identificação de pacientes e o percentual de mulheres que recebem tratamento adequado.

Para Ana Carolina Araújo, a experiência do Recife também poderá contribuir para a expansão da iniciativa. A cidade já participa de projetos de inovação na saúde pública, como o Clarear, e foi escolhida para testar o novo modelo em razão da parceria entre as instituições envolvidas e da estrutura da rede municipal.

A expectativa é que os resultados ajudem a desenvolver uma política pública capaz de ser reproduzida em outros municípios, ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento de condições que, durante muito tempo, foram tratadas como parte inevitável da vida menstrual.

