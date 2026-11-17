O treinador belga estava afastado da equipe desde outubro por conta de um problema de saúde recente e está retornando às atividades com o clube

Vincent Kompany, técnico do Bayern (Divulgação/Bayern)

Vincent Kompany deu um passo importante em seu processo de recuperação e voltou a comandar uma atividade do Bayern de Munique. O treinador belga, de 40 anos, estava afastado desde 23 de outubro, quando desmaiou enquanto acompanhava um treinamento da equipe reserva do clube e precisou ser levado ao hospital. A internação revelou um quadro de irritação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e o manteve longe das atividades profissionais por algumas semanas.

O retorno ao campo ocorreu ainda com limitações físicas. Kompany apareceu usando uma tipoia no braço esquerdo para proteger o ombro deslocado durante a queda que sofreu no dia do desmaio. Ao lado de integrantes da comissão técnica, ele acompanhou e orientou os jogadores durante o treinamento realizado no centro de treinamento do clube, em Munique. O episódio marcou sua primeira participação direta em uma atividade com o elenco desde o problema de saúde.

Antes de voltar ao gramado, o técnico já havia comparecido à estrutura do Bayern na semana passada. Na ocasião, porém, sua atuação ficou restrita a compromissos administrativos, consultas médicas e atividades no escritório. A recuperação vinha sendo conduzida com cautela, especialmente depois dos seis dias que passou internado. Após receber alta, Kompany continuou o tratamento em casa, com repouso e acompanhamento médico.

Durante o período de afastamento, o auxiliar Aaron Danks assumiu a preparação da equipe e ficou à frente do time nos compromissos oficiais. A comissão técnica manteve a rotina de trabalho enquanto o treinador se recuperava, sem estabelecer uma data definitiva para seu retorno. O Bayern informou desde o início que a prioridade seria a saúde de Kompany e que ele só retomaria as funções quando estivesse em condições adequadas.

A expectativa agora é saber se o belga poderá voltar também ao banco de reservas na próxima sexta-feira (20), quando o Bayern enfrenta o Colônia, pela Bundesliga. Ainda não há confirmação oficial de que ele estará à beira do campo. A decisão dependerá da evolução clínica e da avaliação dos profissionais responsáveis por seu acompanhamento. A tendência é que o clube não acelere o processo apenas para contar com o treinador já na próxima rodada.

A ausência de Kompany interrompeu temporariamente o trabalho de um técnico que vinha conduzindo o Bayern na temporada 2026/27. Contratado em 2024, o ex-zagueiro belga construiu sua trajetória como treinador no Burnley, da Inglaterra, antes de assumir o comando da equipe alemã.