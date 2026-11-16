Suspeito morreu após confronto com policiais do BOPE no bairro Ponto Alto

Capacete salva policial do BOPE após tiro de espingarda durante ocorrência no Agreste (Foto: Reprodução)

Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi atingido por um disparo de espingarda calibre 12 na cabeça durante uma ocorrência policial no sábado (14), em Gravatá, no Agreste. O tiro acertou o capacete de proteção do agente, que evitou ferimentos mais graves. O suspeito de efetuar o disparo também foi baleado e morreu.

A ocorrência foi registrada no bairro Ponto Alto, após a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) receber um chamado sobre uma briga entre vizinhos envolvendo disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o suspeito, de 57 anos, dentro de uma residência.

De acordo com a corporação, os policiais tentaram negociar com o homem, mas, durante a intervenção, precisaram entrar no imóvel. Nesse momento, foram recebidos com tiros. Um dos disparos atingiu diretamente o capacete de um integrante do BOPE.

O agente ferido foi encaminhado a uma unidade de saúde e permaneceu em observação. Já o homem apontado como autor dos disparos também foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, um revólver e munições.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Gravatá, registrou a ocorrência como porte ilegal de arma de fogo e morte decorrente de intervenção de agente do Estado. Um inquérito policial foi aberto para esclarecer as circunstâncias da ação.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou um procedimento preliminar para acompanhar as investigações, verificar as informações relacionadas à ocorrência e avaliar eventuais implicações administrativas.