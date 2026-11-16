Polícia Militar informou que ele estava escondido na cobertura do edifício e que não esboçou reação com a chegada dos policiais e foi detido

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) esteve no local (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O ex-soldado, suspeito de ameaçar a companheira no interior do apartamento, foi detido pela equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). O homem estava escondido na cobertura do edifício. A ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (16), na Rua Conselheiro Teodoro, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife. A mulher teria conseguido sair do apartamento antes e está bem.

De acordo com o Capitão do Bope, Bruno Siqueira, a corporação foi chamada para uma ocorrência com refém. “Quando chegamos, não se tratava de uma ocorrência com reféns, mas uma briga de marido e mulher e a esposa já não se encontrava mais no apartamento”.

Ele conta que a equipe do Batalhão entrou no edifício, para tentar contato com o suspeito. “Tentamos por diversas vezes, mas ninguém respondeu às nossas chamadas. Então resolvemos fazer uma busca pelo prédio, foi quando ele foi localizado na cobertura do edifício e não esboçou nenhum tipo de reação e nenhum tipo de resistência”. O capitão relata que na hora o acusado passou mal, chegando a vomitar.

A mulher contou aos agentes de segurança, que eles tinham um relacionamento longo, mas que já estava desgastado. Que o marido teria feito uma viagem, e ao chegar ela falou que não queria mais essa relação, ocorrendo então a briga e ameaças por parte do homem.

Sobre a informação de que o ex-soldado teria ameaçado incendiar o imóvel, Siqueira explica que o apartamento estava intacto.

O homem iria passar por atendimento médico e, ele e a mulher serão conduzidos para a Delegacia da Mulher que irá investigar o caso.

Entenda o que aconteceu



A ocorrência teria começado por volta das 6h, quando a mulher foi ouvida gritando por socorro e agentes de segurança foram acionados. Muitos moradores deixaram o prédio por medo.

De acordo com informações de populares, o homem teria retornado de uma viagem e não aceitava o fim do relacionamento, que seria conturbado e teria ameaçado tocar fogo no apartamento com os dois dentro do imóvel. Ainda segundo informações preliminares, ele teria sido excluído da corporação em 2023.

A Rua Conselheiro Teodoro ficou interditada em um perímetro de 20 metros antes e 20 metros depois do prédio durante toda a ocorrência.