BOPE está no local com atiradores de elite para negociar com o suspeito

Local está interditado e forças de segurança estão na área (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem, identificado preliminarmente como ex-policial militar, fez a ex-companheira de refém e ameaçou atear fogo no imóvel, na manhã desta segunda-feira (16), na Rua Conselheiro Teodoro, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife. A mulher conseguiu deixar o apartamento, mas o homem continua no local.

Durante a manhã, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar de Pernambuco, estiveram no local para negociar com o suspeito. Atiradores de elite e equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionados. A mulher teria conseguido deixar o imóvel com a ajuda de familiares e vizinhos.



A ocorrência teria começado por volta das 6h, quando a mulher foi ouvida gritando por socorro e agentes de segurança foram acionados. Muitos moradores deixaram o prédio por medo.

De acordo com informações de populares, o homem teria retornado de uma viagem e não aceitava o fim do relacionamento, que seria conturbado. Ainda segundo informações preliminares, ele teria sido excluído recentemente da corporação em 2023.

A Rua Conselheiro Teodoro está interditada em um perímetro de 20 metros antes e 20 metros depois do prédio.