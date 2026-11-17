Inteligência Artificial (Kirill Kudryavtsev/AFP)

Por Luiz Policarpo*

Durante muito tempo, as principais diferenças competitivas no comércio exterior estiveram associadas à capacidade financeira, à escala das operações e ao acesso à infraestrutura. Essas vantagens continuam relevantes, mas uma nova forma de desigualdade começa a ganhar importância: a distância entre quem consegue antecipar os acontecimentos e quem só toma conhecimento deles quando já precisa lidar com suas consequências.

A inteligência artificial está tornando essa diferença mais evidente. Em uma operação internacional, saber que uma carga sofrerá atraso tem pouco valor quando ela já está parada no porto. A informação realmente estratégica é aquela que permite identificar o risco com antecedência suficiente para renegociar prazos, reorganizar estoques, avaliar rotas alternativas ou evitar custos adicionais.

O problema é que essa capacidade não está distribuída de maneira uniforme. Enquanto algumas organizações conseguem reunir dados sobre transportadoras, rotas, preços, desempenho operacional e condições de mercado para orientar suas decisões, outras continuam trabalhando com informações fragmentadas, planilhas isoladas e processos que dependem excessivamente da experiência individual.

A transformação mais relevante está na possibilidade de reduzir a incerteza que acompanha as decisões logísticas, permitindo que empresas deixem de administrar somente o que aconteceu e passem a considerar, de maneira mais estruturada, o que pode acontecer.

Embora as ferramentas de inteligência artificial estejam cada vez mais acessíveis, o acesso à tecnologia não garante acesso à inteligência necessária para utilizá-la de forma competitiva. A verdadeira barreira não está apenas no preço do software, mas na capacidade de transformar informações dispersas em decisões consistentes.

Por isso, a democratização da IA no comércio exterior não pode ser confundida com a simples disseminação de ferramentas. Soluções que tornem informações relevantes mais acessíveis, organizadas e utilizáveis podem permitir que negócios de diferentes portes tomem decisões com um nível de inteligência antes restrito a operações muito maiores.

Empresas continuarão disputando preços, prazos e mercados, mas também disputarão algo menos visível e cada vez mais determinante: a possibilidade de tomar decisões melhores enquanto ainda existe tempo para escolher.

*Luiz Policarpo é engenheiro de produção, especialista em Logística, Supply Chain e Transportes e fundador e CEO da Einship, logtech brasileira especializada em inteligência de dados e gestão de operações de comércio exterior.