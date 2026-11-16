Bloqueio ocorre na via no sentido Recife. Motivo do ato ainda não foi informado; Corpo de Bombeiros enviou viatura ao local

Manifestação interdita trecho da Avenida Agamenon Magalhães na noite desta segunda-feira (16). (Cortesia)

Na noite desta segunda-feira (16), uma mobilização interditou a via no sentido Recife da Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Posto Petro Agamenon Dislub. Ainda não se sabe o motivo do ato.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que "há uma interdição de via em andamento" e que uma viatura foi enviada ao local.

*Publicação em atualização