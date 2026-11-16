Pamella Thays da Silva Monte foi baleada na cabeça e não resistiu (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 28 anos morreu após ser atingida por um tiro na cabeça enquanto estava sentada na frente de casa, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Pamella Thays da Silva Monte foi baleada na noite da quinta-feira (12), na Rua Francisco de Paula Machado, e passou dois dias internada no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade. Ela morreu no sábado (14).

A jovem estava acompanhada da companheira, Pollyana dos Santos, quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos. Segundo relatos de moradores registrados no Boletim de Ocorrência, três criminosos estavam em um carro e teriam como alvo outra pessoa, que conseguiu fugir. Pamella acabou atingida durante a ação.

Pollyana contou que as duas tinham o costume de sentar na entrada de casa e que não perceberam a movimentação dos suspeitos antes dos tiros. A companheira relatou que só entendeu a gravidade da situação quando ouviu o primeiro disparo e olhou para Pamella.

“Eu e Pamela temos o costume de sentar na frente de casa, no batente, abrir a porta e ficar ali. Fizemos isso como todos os dias. No dia nós escutamos os tiros. A gente olhou uma para a outra e disse: ‘É tiro’. Quando me levantei para ajudá-la, porque ela é gordinha e eu sempre a ajudo a se levantar, foi questão de segundos. Quando olhei, o tiro tinha atingido a cabeça dela. Já tinha sangue saindo pela cabeça e pela boca”, contou.

Desesperada, Pollyana disse que começou a gritar por socorro enquanto tentava conseguir ajuda para a companheira. Vizinhos apareceram e colocaram Pamella em um carro para levá-la à UPA dos Torrões.

Depois, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, onde permaneceu internada até morrer.

“Foi muito sangue no meu rosto e na minha roupa. Ela fechou os olhos na minha frente, e o meu mundo acabou ali. Era muito sangue. Eu gritei muito, não conseguia fazer nada, só gritava. Pedia socorro para todo mundo ouvir, para alguém ajudar”, relembrou.

O Boletim de Ocorrência foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro. O documento informa que policiais militares estiveram no local e ouviram moradores sobre a ação de três homens que chegaram em um veículo e efetuaram diversos disparos.

O registro aponta que a ocorrência foi classificada como homicídio doloso. A arma utilizada não foi apreendida e o modelo não foi identificado. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso como homicídio consumado. Segundo a corporação, “a investigação segue em andamento”.

Além da dor pela perda, Pollyana relatou revolta por ter presenciado a companheira ser baleada em frente à própria residência. Para ela, o episódio representa a insegurança.

“É revoltante você não poder estar em lugar nenhum, não poder andar, sentar ou brincar na rua, porque pode aparecer um indivíduo desses e acontecer uma tragédia como essa. Foi uma fatalidade, mas tenho certeza de que, se esses indivíduos não corressem para uma multidão, para onde tivesse gente, onde houvesse inocentes, isso não teria acontecido.”

Ao falar sobre a companheira, Pollyana pediu que Pamella seja lembrada por sua personalidade alegre. “Ela tem que ser lembrada com muita alegria, pelo sorriso lindo que tinha, pelos olhos que brilhavam e pela facilidade de ajudar as pessoas. Não fazia questão de nada, era autêntica, do jeito que era. Quando chegava, falava com todo mundo. Todo mundo gostava dela.”



Já a amiga de faculdade da vítima, Larissa Alves, disse que Pamella sempre a incentivou a continuar seguindo seus objetivos e que não imaginava vê-la tendo sua trajetória interrompida.

"Pamella venceu tantas barreiras impostas pela realidade da periferia. Sempre gostou de estudar, tinha sonhos e lutava por eles. Ela não poderia imaginar que teria sua trajetória interrompida de forma tão brutal. Ver os sonhos da minha amiga serem interrompidos dessa maneira e, ainda assim, não encontrar respostas do Estado me causa uma profunda indignação", relatou.