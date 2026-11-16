Publicações atribuídas a Rosemilly Albuquerque, que atua na 2ª Vara Criminal de Goiana, incluem ataques a pessoas trans e a familiares de uma criança que pratica balé; o MPPE Afirmou ter tomado conhecimento do caso e declarou que os procedimentos sob sua responsabilidade são sigilosos

Promotora é investigada pelo MPPE após comentários homofóbicos e transfóbicos no Instagram (Reprodução)

Uma promotora de Justiça, identificada como Rosemilly Albuquerque, é alvo de investigação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) após a divulgação de comentários homofóbicos e transfóbicos em um perfil do Instagram associado a ela. As manifestações foram identificadas em diferentes publicações da rede social e motivaram uma denúncia à Ouvidoria da própria instituição.

Conforme as informações, Rosemilly atua na 2ª Vara Criminal de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Entre os comentários está uma manifestação em uma publicação sobre um menino que realizou o sonho de praticar balé, exibida pelo NETV, da TV Globo em Pernambuco. Na postagem, o perfil atribuiu aos pais da criança a intenção de ensiná-la a se tornar uma mulher trans e os chamou de “comunistas”. Em resposta a uma pessoa que elogiou a família, também foi publicada a expressão “papinho de viad@ kkkk”.

Outras mensagens foram direcionadas a pessoas trans. Em uma publicação sobre a primeira policial militar trans de Pernambuco, o perfil descreveu a profissional como “um homem montado e produzido como mulher” e questionou seu teste de aptidão física. Em outra postagem, que mostrava um casal formado por um homem e uma mulher trans, a conta afirmou que se tratava de “dois homens se beijando”.

Também foram identificadas manifestações que deslegitimavam a identidade de gênero de uma pessoa trans, além de críticas à emissora Globo.

A conta que teria feitos os comentários reuniam fotografias pessoais e imagens relacionadas à atividade profissional da promotora. O perfil foi posteriormente desativado.

Ainda conforme as investigações, além dos comentários discriminatórios, o perfil também apresentava manifestações político-partidárias, com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Partido dos Trabalhadores e apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A Constituição Federal estabelece restrições à atuação político-partidária de integrantes do Ministério Público. A exigência está relacionada à independência e à imparcialidade esperadas dos membros da instituição no exercício de suas funções.

Outros comentário

Além das manifestações atribuídas à promotora, outras mensagens preconceituosas foram publicadas por diferentes usuários na mesma postagem do NETV, da TV Globo, sobre o vídeo do menino Arthur. Entre os comentários estavam ataques à criança e manifestações contrárias à prática do balé por meninos.

Alguns perfis escreveram: "Se não queima vai queimar. O Brasil tá F*****."; "Teria sido mais misericordioso ter abortado. Teria digindade. Coitado."; "O quanto que o Arthur vai dar o c***, não tá escrito."; "Se aplume, moleque."; "Estão acabando com nossas crianças.";e "Vira homem, Arthur."

As mensagens também mostram que a publicação também foi alvo de ataques homofobicos e manifestações de intolerância contra a criança, em razão da atividade artística.

O que diz o MPPE

Em nota enviada nesta segunda-feira (16), ao Diario de Pernambuco, o órgão afirmou ter tomado conhecimento do caso e que os procedimentos de sua responsabilidade são sigilosos, conforme previsto na Lei Complementar nº 12/1994 e no Regimento Interno do Ministério Público. Por isso, não foram divulgados detalhes sobre as providências adotadas nem sobre o andamento da apuração.

