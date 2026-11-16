Dupla é investigada por fraudes em diferentes estados e morava em condomínio de luxo em Aldeia, em Camaragibe

Delegado Mário Melo, Titular Delegacia de Boa Viagem, Delegado Paulo Gondim, Gestor DIM; Delegado Paulo Berenguer, Titular 5º Desec (Foto: PCPE)

Um casal suspeito de aplicar golpes na venda de roupas de moda evangélica pela internet foi preso após uma série de denúncias de comerciantes que pagaram pelos produtos, mas não receberam as mercadorias. Em Pernambuco, a Polícia Civil já contabilizou mais de 30 boletins de ocorrência relacionados à atuação da dupla. Os investigados, um homem de 35 anos e uma mulher de 31, também são suspeitos de fazer vítimas em outros estados.

De acordo com a Polícia Civil, o casal morava em um condomínio de luxo no bairro de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A prisão ocorreu na quinta-feira (12), durante uma ação da Delegacia de Boa Viagem. Os suspeitos foram localizados em outro estado, cujo nome não foi divulgado pela corporação.

As investigações apontam que o esquema funcionava por meio de um perfil falso no Instagram, utilizado para anunciar e comercializar roupas voltadas ao público evangélico. Interessados realizavam os pedidos e efetuavam os pagamentos, mas os produtos não eram entregues. A dupla também utilizava um grupo de vendas no WhatsApp para divulgar as mercadorias.

Segundo o delegado Paulo Berenguer, titular da 5ª Delegacia Seccional (Desec), o número de registros policiais em Pernambuco pode representar apenas uma parte do total de pessoas prejudicadas.

“Foi uma ação desenvolvida pela Delegacia de Boa Viagem, na quinta-feira, que resultou na prisão de um casal responsável por diversas fraudes eletrônicas ocorridas em Pernambuco e em outros estados do Norte e Nordeste. O golpe consistia na venda de roupas evangélicas por meio de um perfil falso no Instagram. As vítimas se interessavam pelas peças, realizavam as compras, mas as mercadorias não eram entregues”, explicou.

A prisão foi realizada em Pernambuco, mas os mandados foram expedidos pela Justiça de Sergipe, a partir de uma investigação conduzida pela Delegacia do Consumidor da Polícia Civil sergipana, na comarca de Aracaju. Além de Pernambuco e Sergipe, há registros de denúncias contra a dupla em São Paulo e no Pará.

O delegado destacou que a polícia ainda trabalha para identificar outras possíveis vítimas e ampliar o alcance das investigações. Em Pernambuco, a orientação é que pessoas que tenham comprado produtos anunciados pelo casal e não recebido as encomendas procurem a Delegacia de Boa Viagem para formalizar as denúncias.

“Em Pernambuco, identificamos mais de 30 boletins de ocorrência registrados por vítimas dessa fraude eletrônica, mas acreditamos que existam outras pessoas prejudicadas. Nosso objetivo é estimular que essas vítimas procurem as delegacias competentes para que possamos avançar nas investigações e concluir o maior número possível de inquéritos policiais”, afirmou Berenguer.

O casal é investigado pelos crimes de fraude eletrônica, estelionato qualificado e lavagem de capitais. De acordo com o delegado, as investigações continuam mesmo após as prisões, com o objetivo de reunir informações sobre as transações e identificar outras pessoas atingidas pelo esquema.

Pela fraude eletrônica, a pena prevista é de quatro a oito anos de reclusão. Já o crime de lavagem de dinheiro pode resultar em três a dez anos de prisão. As penas podem ser somadas, conforme os crimes reconhecidos em cada caso.

Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Civil.

