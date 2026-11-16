Cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, passa por enxame sísmico (Rafael Vieira/DP Foto)

A sequência de tremores de terra registrada em Caruaru, no Agreste, entre os dias 15 e 16 de novembro, apresenta características de um fenômeno conhecido como enxame sísmico. A classificação consta em uma análise preliminar divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), que identificou 10 eventos em aproximadamente 35 horas.

Diferentemente do que acontece em uma sequência convencional de terremoto e réplicas, os abalos não foram registrados apenas em intensidade decrescente após um evento principal. A atividade apresentou diferentes momentos de concentração, separados por períodos de calmaria.

De acordo com o relatório, o maior tremor ocorreu às 20h38 do domingo (15), com magnitude 2,8 na escala regional (mR). Cerca de 16 horas depois, às 12h37 da segunda-feira (16), outro abalo atingiu magnitude 2,7, praticamente a mesma intensidade do primeiro. Esse comportamento é um dos elementos que levaram os pesquisadores a caracterizar a sequência como um enxame sísmico.

Um enxame sísmico é uma sequência de vários tremores que acontecem em determinada região durante um intervalo de tempo, sem necessariamente apresentar um único evento principal que concentre a maior parte da energia liberada. Os abalos podem ocorrer em diferentes momentos, com magnitudes semelhantes ou variadas, intercalados por períodos em que não há registros de atividade.

Em Caruaru, o primeiro tremor teve magnitude inferior a 1,5. Depois de aproximadamente 17 horas sem registros, ocorreu o abalo de magnitude 2,8, seguido por outros dois tremores menores nos 30 minutos seguintes.

Na madrugada desta segunda-feira (16), houve uma nova concentração de quatro eventos em pouco mais de duas horas, incluindo dois tremores de magnitude 2,0. Após cerca de nove horas de calmaria, um novo abalo de magnitude 2,7 foi registrado, seguido por outro de magnitude inferior a 1,5.

Segundo o LabSis, esse tipo de comportamento é comum na atividade sísmica do Nordeste brasileiro e pode durar dias, semanas ou até meses. Isso significa que a ausência de tremores durante algumas horas não representa necessariamente o encerramento do fenômeno.

Por que Caruaru registra tremores de terra?

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A explicação está relacionada às características geológicas da região, já que Caruaru está localizada na Província Borborema, considerada pelo laboratório uma das áreas de maior atividade sísmica do Brasil. Os tremores registrados no município têm origem natural e estão associados à reativação de falhas geológicas antigas e rasas, submetidas às tensões que atuam no interior da Placa Sul-Americana.

Essas estruturas geológicas podem voltar a apresentar movimentações, provocando a liberação de energia acumulada no subsolo. É essa liberação que produz as ondas sísmicas percebidas na superfície como tremores de terra.

O laboratório informa que já vinha registrando, ao longo de 2026, abalos isolados de baixa magnitude na localidade, com registros de até 2,0 mR. Os abalos de 2,8 e 2,7 mR são os mais fortes registrados em Caruaru neste ano e indicam uma intensificação da atividade sísmica local.

Os epicentros dos eventos estão concentrados em uma pequena área situada aproximadamente sete quilômetros ao sul-sudoeste do centro urbano de Caruaru, entre a BR-232 e a região serrana ao sul da cidade.

Na avaliação do LabSis, a continuidade da atividade nos próximos dias é possível, inclusive com novos eventos de magnitudes semelhantes aos já registrados. A ocorrência de um abalo de maior intensidade, porém, é considerada pouco provável, embora não possa ser descartada.

O laboratório ressalta que não existe tecnologia capaz de prever terremotos com precisão. Portanto, não é possível determinar quando ocorrerá um novo tremor, sua magnitude ou quando a sequência sísmica chegará ao fim.

Em relação aos efeitos na superfície, o documento explica que tremores entre 2,0 e 2,8 mR, por serem rasos, podem ser percebidos por moradores próximos aos epicentros. A sensação costuma ser de um estrondo acompanhado de uma vibração rápida de portas, janelas e objetos. Apesar disso, eventos dessa magnitude não têm potencial para provocar danos estruturais em construções que estejam em bom estado de conservação.

O gerente de Proteção e Defesa Civil de Caruaru, Mário Revoredo, afirmou que o órgão acompanha os registros em contato direto com os pesquisadores da UFRN. “Existe a possibilidade de novos tremores, mas ressaltamos que, até o momento, os eventos registrados são de baixa magnitude.”

“A Defesa Civil orienta a população a priorizar a proteção da vida e manter a calma durante um tremor. É importante procurar abrigo debaixo de uma mesa resistente ou junto a uma estrutura segura, protegendo principalmente a cabeça e o pescoço. Também é necessário afastar-se de janelas de vidro, espelhos, armários e objetos que possam cair”, destaca.

O órgão ainda recomenda que moradores comuniquem qualquer alteração estrutural identificada após os abalos, como rachaduras novas, fissuras ou danos em paredes e outras estruturas. O contato pode ser feito pelo telefone 199, para que uma equipe de engenharia avalie a situação.

O LabSis informou que mantém o monitoramento da região durante 24 horas por dia, por meio da Rede Sismográfica do Nordeste (RSISNE) e da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Caso a atividade persista, o laboratório também considera a possibilidade de avaliar a instalação de estações sismográficas temporárias na área.

