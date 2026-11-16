Abalos tiveram magnitudes entre 1,5 e 2,8 e foram registrados entre a noite do domingo (15) e a tarde desta segunda-feira (16). Agreste pernambucano tem histórico de atividade sísmica

Cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, tem histórico de tremores de terra (Foto: Janaína Pepeu/Divulgação)

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, registrou quatro tremores de terra em menos de 24 horas. O mais recente ocorreu às 12h37 desta segunda-feira (16) e atingiu magnitude 2,7 na escala de magnitude regional (mR), segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

A sequência de abalos, concentrada entre a noite do domingo (15) e o início da tarde desta segunda, deixou alguns moradores em alerta, mas os registros estão dentro de uma faixa de baixa magnitude.

O primeiro tremor foi registrado às 20h38 do domingo, com magnitude 2,8, o mais forte da sequência. Na madrugada desta segunda-feira, outros dois eventos foram identificados pelas estações sismográficas, sendo um de magnitude 2,1, às 2h40, e outro de 1,5, às 3h32. O quarto abalo aconteceu no início da tarde, com magnitude 2,7.

Os registros são realizados por equipamentos que integram a rede de monitoramento sísmico do Nordeste, coordenada pelo LabSis/UFRN. As estações permitem identificar os eventos, calcular suas magnitudes e acompanhar a atividade sísmica na região. A ocorrência de vários tremores em um intervalo curto não significa necessariamente que um terremoto de maior intensidade esteja prestes a acontecer.

Caruaru e municípios vizinhos possuem registros históricos de abalos desde o século XIX. Uma das explicações para essa recorrência está na presença de estruturas geológicas subterrâneas que acumulam tensões e podem provocar movimentações na crosta terrestre.

De acordo com o LabSis/UFRN, os tremores registrados na região estão relacionados ao Lineamento Pernambuco, uma estrutura geológica que atravessa o estado e apresenta características associadas à ocorrência de atividades sísmicas.

Os terremotos acontecem quando há liberação repentina de energia acumulada nas rochas. A crosta terrestre está submetida a forças internas que provocam tensões nas estruturas geológicas. Quando essas tensões superam a resistência das rochas, ocorre um deslocamento ao longo de uma falha, liberando energia que se propaga pelo solo em forma de ondas sísmicas. Essa movimentação provoca os tremores percebidos na superfície.

Dependendo da magnitude, da profundidade e da distância em relação ao ponto onde ocorreu o deslocamento, os efeitos podem ser sentidos com maior ou menor intensidade.

Mesmo o Brasil estando localizado no interior da Placa Sul-Americana, distante das principais zonas de encontro entre placas tectônicas, isso não significa que o território esteja livre de terremotos. As tensões existentes na crosta também podem reativar falhas geológicas antigas e provocar abalos em regiões afastadas das bordas das placas.

Quatro tremores em sequência

Os quatro eventos registrados tiveram magnitudes entre 1,5 e 2,8, consideradas baixas e, em geral, tremores dessa intensidade podem ser percebidos por pessoas que estejam próximas da região do epicentro, provocando vibrações em objetos, portas e janelas, mas dificilmente provocam danos estruturais em edificações.

A profundidade do abalo, a distância entre o epicentro e as construções, as características do solo e as condições dos imóveis também influenciam a intensidade com que a movimentação é sentida.

Por isso, construções mais antigas, com problemas estruturais ou sem manutenção adequada, merecem mais atenção. Caso apareçam rachaduras novas, deformações em paredes ou outros sinais de comprometimento depois de um tremor, a recomendação é procurar a Defesa Civil pelo 199 e solicitar uma avaliação técnica.

