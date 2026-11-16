Moradores de Caruaru se assustam com tremor na noite deste domingo (15)

Abalo foi sentido em diferentes bairros do município no Agreste; moradores também relatam ter ouvido um estrondo forte no momento do tremor

O município de Caruaru tem histórico de outros tremores de terra (Foto: Divulgação)

Moradores de diferentes bairros de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram surpreendidos por um tremor na noite deste domingo (15). Relatos também apontam que um barulho forte, semelhante a um trovão ou estrondo, foi ouvido por algumas pessoas no momento do abalo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem ou a magnitude do evento.

O consultor empresarial Seidel Vasconcelos, morador do bairro Cidade Alta, contou que estava em casa quando sentiu o tremor. Segundo ele, o abalo ocorreu pouco depois das 20h e durou alguns segundos.

“O tremor demorou alguns segundos. Não chegou a cair nada aqui em casa, não. Mas deu para sentir o estrondo”, contou.

Moradora do bairro das Rendeiras, a controller corporativa Surama Oliveira também sentiu o tremor e disse que teve a impressão de que ela iria cair. “Eu estava lavando os pratos, quando senti o tremor. A minha reação foi me segurar na pia. Agi no reflexo”, relatou.

Surama afirma que já havia sentido outros tremores em Caruaru, mas considera o deste domingo mais intenso. “Dessa vez foi muito forte”, disse.

Nas redes sociais, moradores de Camocim de São Félix e Bezerros, também no Agreste, relataram ter sentido o abalo.

Caruaru

Caruaru tem histórico de atividade sísmica. Em junho deste ano, outro tremor foi sentido no município. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), os abalos registrados na região estão relacionados ao Lineamento Pernambuco, uma zona sismogênica conhecida pela ocorrência de tremores.

Um dos eventos de maior magnitude associados à estrutura ocorreu em São Caetano, município vizinho a Caruaru, em 2005. Na ocasião, o tremor atingiu magnitude 4,0.

Monitoramento

O (LabSis/UFRN) monitora continuamente os registros de atividade sísmica em Pernambuco e em toda a região Nordeste. O acompanhamento também considera eventos associados à ação humana, como detonações, e outros fenômenos que podem gerar registros semelhantes.

O último boletim divulgado referente ao estado foi no dia 8 de novembro deste ano. O tremor ocorreu no município de Ibirajuba, às 5h26 UTC (2h26 no horário de Brasília) e teve magnitude preliminar de 2,1 mR. O boletim informa que não houve relatos de que o evento tenha sido sentido pela população.

Os parâmetros divulgados pelo laboratório são preliminares e podem ser atualizados em boletins posteriores.



