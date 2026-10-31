Lancha explode durante abastecimento e deixa feridos no Litoral Sul de Pernambuco

Explosão em lancha deixou feridos na praia de Toquinho (Foto: Reprodução)

Uma explosão atingiu, neste sábado (31), uma embarcação estacionada no Rio Aquirá, na altura da praia de Toquinho, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Segundo informações preliminares, a lancha estava sendo abastecida com dois tonéis de 50 litros de combustível no momento em que pegou fogo, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com testemunhas, as vítimas foram o proprietário e o profissional responsável pela manutenção do barco. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco (CBMPE) confirmou que duas viaturas foram enviadas ao local para atendimento da ocorrência, sendo uma de combate a incêndio e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e enviou duas ambulâncias.

O CBMPE permanece no local para apagar as chamas e evitar a propagação do incêndio para outras embarcações. A corporação ainda não confirmou a origem da explosão. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife. Até o momento, o HR não confirmou o estado de saúde dos pacientes.

