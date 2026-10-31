Incêndio atinge trailers do Food Park de Ponta de Pedras, no Litoral Norte

Chamas consumiram dois trailers no Food Park de Ponta de Pedras (Foto: Reprodução)

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (31), dois trailers que fazem parte do Food Park de Ponta de Pedras, em Goiana, na no Litoral Norte de Pernambuco. De acordo com informações preliminares, não houve vítimas, apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para apagar as chamas e segue no local com um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância.

Ainda não há confirmação sobre a origem das chamas, que atingiram os estabelecimentos Caribe Burguer e Lili Doces. O fogo consumiu equipamentos de uso diário na produção dos alimentos e também afetou a estrutura dos trailers. Em publicação nas redes sociais, o proprietário da lanchonete Caribe Burguer iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para reconstruir o espaço.

“No momento que a gente está agora, não tenho nem cabeça para pensar o que a gente vai dizer. Uma luta muito grande para trazer esse trailer para cá, só Jesus sabe, muitas noites sem dormir”, relatou. O comerciante afirmou ainda que as parcelas do pagamento do trailer ainda estão pendentes.

O Food Park de Ponta de Pedras foi inaugurado pela Prefeitura de Goiana em janeiro deste ano e conta com 13 trailers e outras três barracas distribuídas pelo local, que tem funcionamento diário.

