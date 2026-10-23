China ordena esforço máximo de resgate após terremoto que deixou 16 mortos no Tibete

Mais de 300 residências desabaram durante o sismo, que ocorreu às 22h33 locais de quinta-feira (22)

Epicentro do terremoto de magnitude 7 no Tibete (Reprodução/USGS)

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou nesta sexta-feira (23) "um esforço máximo de resgate" após o terremoto que deixou pelo menos 16 mortos e 65 feridos em uma área remota do Tibete, informou a imprensa estatal.

Mais de 300 residências desabaram durante o sismo de 7 graus de magnitude, que sacudiu na quinta-feira uma região montanhosa às 22h33 locais (11h33 de Brasília). Pelo menos 11 feridos estão em condição crítica, segundo a emissora oficial CCTV.

"Tínhamos acabado de deitar quando, de repente, a casa começou a tremer e os objetos começaram a cair", relatou uma moradora em um vídeo publicado pelo portal de notícias Sina News. "Saímos correndo, sem nos vestirmos. Minhas pernas tremiam e, quando cheguei lá embaixo, estava tão apavorada que comecei a chorar", disse.

Muitas pessoas da região passaram a noite em seus carros por medo de dormir em casa, disse.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela CCTV também mostram clientes e funcionários fugindo de restaurantes e objetos caindo das prateleiras de supermercados no momento do terremoto.

Em outros vídeos, os socorristas procuram sinais de vida com lanternas em meio aos escombros durante a noite.

Centenas de bombeiros, integrantes de equipes de resgate e policiais chegaram ou estão a caminho das áreas afetadas, com cães farejadores e equipamentos de detecção, acrescentou a CCTV.

Também foram mobilizadas tropas do Exército, com mais de 300 soldados enviados à região. O governo mobilizou recursos aéreos, incluindo um drone para operações de reconhecimento.

"Número importante de vítimas"

O presidente Xi pediu "um esforço máximo de resgate" para procurar vítimas, informou a agência estatal Xinhua. O governo mencionou um "número importante de vítimas", sem revelar detalhes.

"É necessário fazer todo o possível para atender os feridos e reduzir as perdas humanas", afirmou. O presidente citou a grande altitude da região e o frio, e destacou a necessidade de acompanhar de perto as condições meteorológicas, assim como o risco de tremores secundários, para "prevenir desastres secundários".

A CCTV informou temperaturas máximas de 5°C durante o dia e de 6 graus negativos durante a noite.

O epicentro do terremoto, de pouca profundidade, foi registrado em uma região montanhosa a cerca de 190 quilômetros de Nagchu e a 390 quilômetros ao nordeste da capital regional, Lhasa, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Os serviços de energia elétrica e telecomunicações, assim como algumas estradas, sofreram danos, segundo a imprensa estatal.

Terremotos são relativamente frequentes na China. Em janeiro de 2025, 126 pessoas morreram em um tremor que atingiu o distrito rural de Tingri, no Tibete.