Passageiro fica ferido após trem do Metrô do Recife ser apedrejado na Linha Sul

Ataque danificou dois vagões e provocou atrasos no horário de pico. CBTU informou que a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital

Casos de vandalismo contra trens e estações do Metrô do Recife já foram registrados em outras ocasiões (Foto: Divulgação/CBTU)

Um passageiro ficou ferido após um trem da Linha Sul do Metrô do Recife ser apedrejado na tarde desta sexta-feira (13). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a composição se aproximava da Estação Recife, por volta das 16h50, quando foi atingida por pedras. Dois vagões foram danificados.

A vítima foi encaminhada a um hospital e o trem, por causa dos danos, precisou ser retirado de circulação, o que provocou atrasos e desregulou a operação da Linha Sul. A ocorrência aconteceu no horário de pico e afetou milhares de passageiros que utilizam o sistema.

Em nota, a CBTU informou que registraria um boletim de ocorrência para tentar identificar os responsáveis pelo ataque. A companhia também divulgou o telefone 3972-8778, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, para receber denúncias. Segundo a empresa, não é necessário se identificar.

O apedrejamento de trens não é um caso isolado no Metrô do Recife e, em novembro de 2024, dois trens da Linha Sul também foram atingidos por pedras enquanto circulavam pelo sistema. As composições precisaram ser retiradas de operação e um passageiro ficou ferido. Imagens divulgadas pela CBTU na época mostraram janelas quebradas e danos nos vagões.

Em agosto de 2022, outro episódio semelhante foi registrado entre as estações Shopping e Antônio Falcão, também na Linha Sul. Uma pedra atingiu duas janelas de um trem, que precisou ser recolhido para manutenção. Naquele ano, até o início de agosto, a CBTU já havia contabilizado 21 ocorrências de vandalismo no sistema ferroviário.

As depredações também atingem as estruturas das estações. Em setembro de 2025, a estação Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife, foi invadida por um grupo de aproximadamente 300 pessoas, muitas delas vestindo camisas do Santa Cruz. Na ocasião, foram registrados arrombamento de portão, quebra de catracas e danos em validadores. Segundo a CBTU, o prejuízo foi de quase R$ 15 mil.

No mesmo ano, um levantamento da companhia apontou que, em menos de dez meses, o metrô havia registrado 30 ocorrências de quebra de vidros de trens e 20 furtos de cabos da rede elétrica, que somaram 1.291 metros de material levado. Os danos aos vidros foram estimados em R$ 182 mil, enquanto a reposição dos cabos custaria cerca de R$ 5,4 mil.



