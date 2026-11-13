Vai para a praia no fim de semana? Litoral do estado tem 10 áreas impróprias para o banho de mar

Divulgada pela Agência Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), a pesquisa de balneabilidade feita em 27 pontos do litoral aponta que o estado tem 17 praias próprias e 10 impróprias para o banho de mar

O mapeamento analisou praias das cidades do Recife, Jaboatão do Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá, Igarassu, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande (Foto: Leandro de Santana/DP Foto)

Quem estiver se programando para pegar uma praia no fim de semana, para tentar driblar o calor do super El Niño no Litoral pernambucano, deve ficar atento para a qualidade da água do mar.

Divulgada pela Agência Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), a pesquisa de balneabilidade feita em 27 pontos do litoral aponta que o estado tem 17 praias próprias e 10 impróprias para o banho de mar.

O levantamento, publicado no site da CPRH, está valendo a partir desta sexta (13) e segue até 19 de novembro.

A coleta de amostras mais recente foi feita no dia 9 deste mês. A amostragem é feita semanalmente, a 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação.

As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para Enterococos.

A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de Enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas duas categorias:

Própria, quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 Enterococos por 100mL de amostra, e imprópria, quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem.

Segundo a CPRH, é recomendado ao público que evite o banho de mar emalgumas circunstâncias:

Em caso de incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Quando acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Quando Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

Quando houver floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;

Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

A utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

Veja como estão as praias de Pernambuco

Praias próprias para banho



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire (Quartel da PE) Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da Coria Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo



Praias impróprias

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

Praia do Pina, (Cassino Americano). Recife

Praia de Candeias, Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, antiga Marina dos Mares, Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, Centro de Turismo, Cabo de Sto Agostinho

