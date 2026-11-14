Festa da Arquidiocese muda rota de 45 linhas de ônibus no Centro do Recife neste domingo (15)

Mudanças acontecem em função da interdição total do cruzamento das avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo para a festa religiosa promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife no Pátio do Carmo, no bairro de São José

Segundo o CTM, a programação especial terá um aumento de 421 para 507 viagens de ônibus no Grande Recife (Foto: Governo do Estado / Divulgação)

Quarenta e cinco linhas de ônibus terão itinerários alterados no Centro do Recife neste domingo (15), a partir das 12h, por conta da interdição total do cruzamento das avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo para a festa religiosa promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife no Pátio do Carmo, no bairro de São José.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), os desvios atingem 41 linhas convencionais e quatro serviços de BRT, que passarão a circular pelas ruas Siqueira Campos, Ulhôa Cintra, do Sol e do Imperador, além de trechos do Cais de Santa Rita e da Travessa do Forte.

Com o bloqueio, os pontos de embarque e desembarque (PED) nas avenidas Dantas Barreto e Nossa Senhora do Carmo e na Rua Primeiro de Março ficam desativados temporariamente.

Como alternativa, os passageiros devem utilizar paradas próximas nos corredores da Avenida Guararapes, Rua do Imperador, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Travessa do Forte e Praça das Cinco Pontas.

Entre as linhas afetadas está a 185 TI Cabo - Via Unicap, que funcionará excepcionalmente neste domingo devido à aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira as linhas com desvios:

BRT (4 linhas): 1062 TI Abreu e Lima (PCR) (Parador); 1076 TI Pelópidas (PCR) (Parador); 1100 TI PE-15 (PCR) (Parador); e 1967 TI Igarassu (Sítio Histórico).

Zona Norte/Subúrbio/Olinda e Paulista: 513 Córrego da Areia; 516 Casa Amarela/Torre/Conde da Boa Vista; 612 Morro da Conceição (Cruz Cabugá); 621 Alto Treze de Maio (Príncipe); 622 Vasco da Gama (Cruz Cabugá); 631 Nova Descoberta (Cabugá); 642 Guabiraba (Córrego do Jenipapo); 645 TI Macaxeira (Av. Norte); 711 Alto do Pascoal; 713 Bomba do Hemetério - Via Cais do Apolo; 722 Campina do Barreto; 723 Cajueiro; 724 Chão de Estrelas; 741 Dois Unidos - Via João de Barros; 746 Alto do Capitão; 822 Jardim Brasil I (Cruz Cabugá); 860 TI Xambá (Príncipe); 1911 Ouro Preto (Cohab); 1926 Ouro Preto (Jatobá II); 1971 Amparo; e 1993 Conjunto Praia do Janga.

Zona Oeste / Jaboatão: 200 TI Jaboatão (Parador); 211 Vila Tamandaré; 212 Jardim São Paulo; 221 Vila Cardeal e Silva; 222 Jardim Uchôa; 232 Cavaleiro; 243 Vila Dois Carneiros; 331 Totó (Jardim Planalto); 414 Torre; 4123 Três Carneiros Baixo; 4133 Três Carneiros; e 4137 UR-11.

Zona Sul/Cabo/Área Central: 014 Brasília (Conde da Boa Vista) - Via Agamenon Magalhães; 031 Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem); 044 Massangana (Boa Vista); 062 Jardim Piedade; 069 Conjunto Catamarã; 117 TI Recife (PCR / Cabugá) - Aos Domingos; 168 TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista); e 185 TI Cabo (e atendimento Via Unicap).



