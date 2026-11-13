Feriado de 15 de novembro muda horário de funcionamento dos shoppings no Grande Recife
Shoppings da Região Metropolitana funcionarão em horários especiais no Dia da Proclamação da República; confira o expediente de cada estabelecimento
Publicado: 13/11/2026 às 23:06
Shoppings no Grande Recife terão horários alterados em feriado (Foto: Divulgação)
O comércio do Centro do Recife terá funcionamento facultativo neste domingo (15), feriado da Proclamação da República. Com isso, cada lojista poderá decidir se abre ou não o estabelecimento, além de definir o horário de funcionamento. Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife terão horários especiais.
As informações foram divulgadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife). O funcionamento dos shoppings foi definido em negociação entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores do comércio.
No Recife, os shoppings Recife, RioMar, Tacaruna e Plaza funcionarão das 12h às 21h. O Shopping Boa Vista abrirá das 11h às 19h, enquanto o Shopping de Afogados terá expediente das 9h às 15h. Já o Shopping ETC funcionará das 12h às 18h.
Nas demais cidades da Região Metropolitana, os horários também serão diferenciados. Em Olinda, o Shopping Patteo abrirá das 12h às 21h. O mesmo horário será adotado pelo Paulista North Way Shopping, em Paulista; pelo Camará Shopping, em Camaragibe; e pelo Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.
No Cabo de Santo Agostinho e em Igarassu, os shoppings Costa Dourada e Igarassu, respectivamente, funcionarão das 12h às 20h. Em Moreno, o Recife Outlet terá o maior período de funcionamento entre os estabelecimentos da lista, com abertura das 9h às 21h.
Confira os horários dos shoppings no feriado:
Recife
Shopping Recife: 12h às 21h
RioMar Recife: 12h às 21h
Shopping Boa Vista: 11h às 19h
Shopping Tacaruna: 12h às 21h
Plaza Shopping: 12h às 21h
Shopping de Afogados: 9h às 15h
Shopping ETC: 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda: 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping: 12h às 21h
Camaragibe
Camará Shopping: 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes: 12h às 21h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada: 12h às 20h
Igarassu
Shopping Igarassu: 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet: 9h às 21h