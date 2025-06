Artefato explosivo é encontrado no Pina e mobiliza esquadrão antibombas

Equipes do Esquadrão Antibombas do Bope foram acionadas e iniciaram o trabalho de identificação e desativação do objeto suspeito

Artefato explosivo encontrado no Pina (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Um artefato explosivo foi localizado na manhã desta quinta-feira (12) na Rua Estudante Jeremias Bastos, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. A ocorrência mobilizou o 19º Batalhão da Polícia Militar, que isolou a área por volta das 11h30.

Equipes do Esquadrão Antibombas do Bope foram acionadas e iniciaram o trabalho de identificação e desativação do objeto suspeito. O local fica nas proximidades do Empresarial Moura Dubeux.