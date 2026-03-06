Voo com destino a Fernando de Noronha é desviado para o Recife após suspeita de explosivo

Aeronave da Gol fez pouso não programado na capital pernambucana e a Polícia Federal foi acionada para acompanhar a ocorrência

Aeroporto do Recife (Foto: Aena/Divulgação)

Um voo da companhia Gol Linhas Aéreas que seguia do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos para o Aeroporto de Fernando de Noronha precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no Recife, nesta sexta-feira (6), após uma suspeita de presença de um artefato explosivo a bordo.

De acordo com informações da Polícia Federal, a companhia aérea acionou as autoridades após receber a comunicação relacionada à suspeita. Diante da situação, o voo foi imediatamente direcionado para o aeroporto da capital pernambucana, onde foram adotados os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência.

A administradora do terminal, a Aena Brasil, informou por meio de nota que a aeronave solicitou pouso não programado no aeroporto do Recife. Equipes de emergência do terminal e agentes da Polícia Federal acompanharam o procedimento.

Segundo a concessionária, a aterrissagem ocorreu sem intercorrências e todos os passageiros desembarcaram em segurança.

Após o pouso, equipes especializadas da Polícia Federal realizaram inspeções nos passageiros, nas bagagens e na aeronave. Até o momento, conforme a corporação, não foram identificados indícios de risco efetivo à operação aérea. "As investigações prosseguem para apurar a autoria do comunicado relacionado à presença de possível artefato explosivo", complementa a PF.

Ao Diario de Pernambuco, a Linhas Aéreas, operadora do voo, informou que alternou seu pouso para o aeroporto de Recife (REC), preventivamente, apó ter sido comunicada sobre uma possível ameaça à segurança de voo. "A Companhia garantiu todo o suporte necessário aos Clientes após a liberação da aeronave das autoridades em solo. Todos Clientes foram atendidos de acordo com a Resolução 400 da ANAC", complementa a companhia.

Confira a nota completa:

"A GOL informa que o voo G3 1774 (Guarulhos-Fernando de Noronha), desta sexta-feira (06/03), alternou seu pouso para o aeroporto de Recife (REC), preventivamente, após a Companhia ter sido comunicada sobre uma possível ameaça à segurança de voo. O pouso ocorreu normalmente. Todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente. Os Clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Companhia garantiu todo o suporte necessário aos Clientes após a liberação da aeronave das autoridades em solo. Todos Clientes foram atendidos de acordo com a Resolução 400 da ANAC.*

A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor número 1 da GOL".

Confusão no voo

Na mesm ocasião, um passageiro que estava com a perna enfaixada foi detido pela Polícia Federal após o pouso do voo que seguia com destino ao Aeroporto de Fernando de Noronha. O homem teria causado incômodo durante a viagem por se movimentar bastante na aeronave. Ao pousar no Recife, foi algemado por agentes da Polícia Federal que aguardavam no aeroporto.

Ainda não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias da ocorrência.