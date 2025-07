Governo de Pernambuco lança R$ 22 milhões em editais para ciência e inovação (Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra lançou três novos editais que totalizam R$ 22 milhões em investimentos voltados à ciência, inovação e desenvolvimento regional, nesta quarta-feira (30). A iniciativa do programa Inova PE foi apresentada durante solenidade no Palácio do Campo das Princesas.

Dois dos editais fazem parte do Programa Institutos Pernambucanos de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTIs), destinando R$ 4 milhões cada para pesquisas ligadas ao enfrentamento da violência e à neurodiversidade na infância e juventude. Já o terceiro edital, no valor de R$ 14 milhões, contempla a modernização de laboratórios multiusuários e a preservação de acervos científicos em todo o estado.

De acordo com a Governadora Raquel Lyra, investir em ciência, tecnologia e inovação é prioridade do estado. "Só na Facepe, saímos de um orçamento de R$ 70 milhões para R$ 120 milhões. Estamos lançando programas que aplicam inovação em áreas fundamentais como segurança pública, educação e saúde. Tudo isso com planejamento e compromisso com o futuro de Pernambuco”, destacoua.

Os IPECTIs buscam formar redes cooperativas e multidisciplinares que unam academia, setor produtivo e sociedade civil em torno de temas estratégicos. As novas chamadas são construídas em articulação com as secretarias estaduais de Defesa Social e Saúde, alinhando a produção científica às necessidades reais do território. O Estado já conta com dois institutos em funcionamento, voltados às áreas de energias renováveis e cidades inteligentes.

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, os editais fazem parte do pacote de R$ 1 bilhão previsto pelo programa Inova PE. “Já ultrapassamos os R$ 50 milhões investidos apenas em editais. É a ciência como base das transformações que almejamos para o nosso Estado”, afirmou.

O edital destinado aos laboratórios científicos prevê quatro faixas de financiamento, com execução de até 24 meses. A Faixa A oferece até R$ 1 milhão para aquisição e manutenção de equipamentos; a Faixa B, até R$ 500 mil; a Faixa C, até R$ 200 mil para manutenção exclusivamente; e a Faixa D, voltada à acreditação de laboratórios, também com teto de R$ 200 mil. Pelo menos 30% dos recursos serão direcionados a instituições do interior e 30% para projetos liderados por mulheres.

As chamadas públicas são voltadas a pesquisadores vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação sediadas no Estado, e já estão disponíveis no site da Facepe (www.facepe.br).