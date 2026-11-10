PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações para Willer Tomaz

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça- feira (10), a segunda fase da Operação Linceu, que apura possíveis violações de sigilo funcional, e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Humberto Pradera, ex-servidor do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), suspeito de vazar informações ao advogado Willer Tomaz.

A PF apura se Pradera teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte. São apurados, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras tipificações que venham a ser identificadas.

Willer Tomaz é amigo pessoal do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro; ambos são investigados em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta lavagem de dinheiro.