UFPE aciona Polícia Federal para investigar pichações de cunho racista e misógino

DCE da universidade também emitiu nota em repúdio ao episódio e cobrando apuração do caso

Pichações foram localizadas na UFPE nesta segunda (9) (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) solicitou à Polícia Federal (PF) a abertura de uma investigação sobre as pichações apócrifas registradas nos muros da instituição nesta segunda-feira (9). As mensagens trazem frases de cunho racista e misógino, incluindo menções negativas às vítimas da pandemia da Covid-19 e à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro.

O episódio foi denunciado nas redes sociais pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFPE, entidade representativa dos discentes. O órgão estudantil classificou como “inadmissível” as frases registradas nos muros e afirmou que o ocorrido não pode ser naturalizado ou interpretado como uma simples pichação.

“A universidade deve ser um território de conhecimento, diversidade, respeito e liberdade. Não há espaço para o ódio em uma instituição pública e democrática”, diz um trecho da nota publicada. O DCE afirmou ainda que vai cobrar a apuração dos fatos e a devida identificação e punição dos responsáveis.

Questionada pelo Diario, a assessoria de comunicação da UFPE confirmou a solicitação da investigação às autoridades e afirmou que novos detalhes sobre a apuração devem ser divulgados nos próximos dias.



Agressões anteriores

Em outubro de 2018, durante o período eleitoral, uma pichação de uma suástica foi localizada em um dos banheiros femininos do Centro de Artes e Comunicação (CAC). Além do símbolo nazista, a agressão foi acompanhada da frase "Vocês vão morrer".

Em 2016, o CAC registrou um outro ataque, desta vez direcionado ao público LGBT, com a inscrição "Morte aos gays da UFPE" em uma das paredes do centro.