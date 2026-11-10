Polícia Federal deflagra duas operações contra crimes cibernéticos de abuso sexual infantil dentro de prisões pernambucanas

Quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva foram cumpridos em celas de presos investigados por crimes de abuso sexual infantil praticados por meio da internet

Foram apreendidos três celulares e um pendrive (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9) as Operações "Tifão" e "Xilindró", com o objetivo investigar a prática de crimes cibernéticos de abuso sexual infantil, dentro de unidades prisionais de Pernambuco.



Dois inquéritos policiais distintos apuram a atuação de indivíduos que atualmente estão no mesmo estabelecimento prisional, e que, mesmo privados de liberdade, são suspeitos de continuar praticando crimes por meio da internet.



Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal.



Os mandados foram cumpridos em celas ocupadas por quatro presos investigados pela possível prática dos crimes de estupro de vulnerável por meio virtual, exploração sexual infantil, bem como produção, armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.



O objetivo das buscas foi localizar e apreender aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e quaisquer outros elementos de prova que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos investigados, na identificação de vítimas e de eventuais outros envolvidos nas condutas criminosas.



De acordo com a Polícia Federal, todo o material apreendido será submetido a exames periciais especializados, com vistas à obtenção de evidências relacionadas aos crimes investigados e à identificação de novas vítimas.

“Os elementos de prova reunidos poderão subsidiar o aprofundamento das investigações e a responsabilização criminal dos envolvidos. A depender dos resultados das diligências e das perícias a serem realizadas, os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, cujas penas, somadas, podem ultrapassar várias décadas de reclusão”, divulgou a corporação.



As investigações aconteceram através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber/PE), da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco.

Operações



O nome "Tifão" dado à operação faz referência à intensidade e ao potencial destrutivo das condutas investigadas, que produzem graves danos às vítimas e às suas famílias, sobretudo quando praticadas em ambiente virtual, onde podem alcançar um número elevado de pessoas e perpetuar a violência sofrida pelas crianças e adolescentes.



Já o nome "Xilindró", expressão popularmente utilizada como sinônimo de prisão, faz alusão ao fato de os investigados estarem custodiados em estabelecimento prisional e, ainda assim, serem suspeitos de continuar praticando crimes cibernéticos de extrema gravidade.