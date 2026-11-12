Suspeitos de roubar moto, jovens de 18 e 15 anos morrem em acidente na BR-408

Dupla morreu após motocicleta bater em um poste, em Jaboatão dos Guararapes; simulacros de arma de fogo foram encontrados com os ocupantes.

Jovens morreram após motocicleta bater em um poste (Foto: Reprodução)

Dois jovens, de 18 e 15 anos, morreram após a motocicleta em que estavam colidir contra um poste na BR-408, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois eram suspeitos de roubar o veículo de um morador da região. Dois simulacros de arma de fogo foram encontrados com eles.

O acidente aconteceu por volta das 22h20 da quarta-feira (11), no quilômetro 96 da rodovia, no bairro do Curado 4. De acordo com a PRF, os jovens seguiam no sentido Recife quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e atingiu um poste. Os dois morreram no local.

Ainda segundo a corporação, testemunhas relataram que a motocicleta havia sido roubada pouco antes do acidente. Um homem também procurou os policiais e se identificou como proprietário do veículo. Ele contou que teve a moto levada enquanto enchia um garrafão de água às margens da rodovia.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Prazeres, que instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e os fatos relacionados à suspeita de roubo. Os nomes das vítimas não foram divulgados.